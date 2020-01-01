Instagram için yaşadık

Tüm sene mutluyduk. Çok zengin, çok genç, yakışıklı ve güzeldik. Huzurlu, bohem, lüks, teknolojik, sıradışı, maceraperest ve benzeri yerlerdeydik. Gerçekten de öyle miydik? Sosyal medya sana teşekkür ederiz. Çünkü tüm bunlar sayende oldu. 2019'a deyim yerindeyse Instagram yine damga vurdu. Önceki yıllardaki gibi popülerliğini artıran sanal mecralarda arz-ı endam edebilmek için milyonlarca lira harcadık. Mesela akıllı telefona yenilen, fotoğrafçılık mesleği altın dönemini yaşarken, saati 50 liradan resim çekilebileceğiniz Instagram stüdyoları adeta para bastı. Selfie çekinmek isteyene çatılar 100 liradan kiralanırken, müze ziyaretlerinde rekor kırıldı.

OLDUĞUNDAN FARKLI GÖRÜNMEYE DEVAM

Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sının kahve fincanı eşliğindeki resimlerde boy gösterdiği bir dönem bu. Rahmetli, kitabın ekmediğini sağlığında bu kadar yiyemedi. Hal böyle olunca, Instagram için yaşayıp, herkesin görmesini istediği 'bizi' oraya yükledik. Mevcut potansiyeli koklayan girişimcilerin tezgah açtığı bu online platformlar, 2020'de kazanç kapısı olmaya devam edecek. Hemen birkaç örnek daha verelim. Photoshop yapmamızı sağlayan mobil uygulamalar bu yıl sayısız farklı örneğiyle hayatımıza girecek ve her indirilen program, geliştiricisine yüzbinlerce dolar kazandıracak.

SELFIE YERİNE ŞİMDİ MODA STÜDYOLAR

Fotoğrafçılık mesleği de 2019'un kazananları arasında yer aldı. Binlerce kişi, sosyal medyada daha iyi görünmek için, resimlerine ve telefonundan yaptığı düzeltmelere güvenmeyerek fotoğraf stüdyolarının yolunu tuttu. Bu akımın bir tüketim çılgınlığı şeklinde 2020'de de sürmesini bekliyoruz. Gerçek anlamda bir profesyonelden destek almanın maliyeti 2 bin lira civarında iken; daha amatör stüdyolarda 500 ila 700 lira arasındaki rakamlara hizmet alabilirsiniz.

SAATİ 50 LİRADAN MEKANLARI AÇILDI

Piyasadan öğrendiğimize göre, eline makineyi alan bu işe girmiş durumda. Sanal dünyamızın bize sunduğu bir diğer yeni girişim alanı da Instagram deneyim mekanları oldu.

Bunlar aslında, farklı kareler yakalamanız için kurulan yerler. Kimi zaman illüzyon aynaların önünde, kimi zaman da uzay üssünü andıran dekorların önünde kendinizi bulabilirsiniz. Geçtiğimiz yıl kapısında kuyruklar oluşan ve ziyaret süresini 2 saat ile sınırlandıran bu firmalar, 50 liradan başlayan giriş ücretleriyle adeta para basarken girişimcilerin de gözdesi oldu. Temiz kazanç deyimini hak eden böyle bir yatırım için önce merkezi lokasyonda yer kiralayıp, mümkünse sanal dünyanın dilinden anlayan bir iç mimara dizayn ettirmeniz yeterli.

DAMDAKİ KAÇAK GİRİŞİMCİ İŞBAŞINDA

İşler öyle bir yere geldi ki, daha iyi manzara için damlara çıktık. Mahmutpaşa'daki Valide Han'ın terasını kiralayanları unutmadık. Manzaralı fotoğraf için konsepte göre 100 ile bin lira arası para toplayanların haberleriyle şaşırdık kaldık. Bundan ilham alanların damları mesken tutup, Instagram tarifesi belirlediklerini hatırlatalım.