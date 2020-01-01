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İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla jandarmalarla birlikte girdi:

"Bu memleketin üzerine kabus gibi çökmeye çalışanlara inşallah 2020 yılında elimizin tersiyle vurarak öyle bir cevap vereceğiz ki bir daha düştükleri yerlerden kalkamayacaklar"- "Sadece bu coğrafyanın içerisinde değil, bulundukları yer neresiyse hangi inlerde saklanıyorlarsa, hangi kötü ve hain planlarını nerede yapıyorlarsa gereken cevabı vereceğiz"
 01 Ocak 2020 07:01
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İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla jandarmalarla birlikte girdi:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu memleketin üzerine kabus gibi çökmeye çalışanlara inşallah 2020 yılında elimizin tersiyle vurarak öyle bir cevap vereceğiz ki bir daha düştükleri yerlerden kalkamayacaklar." dedi.

Ankara'dan Van'a gelen Bakan Soylu ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer ilgililer karşıladı.

Daha sonra kara yolu ile Hakkari'deki Geçitli Jandarma Karakol Komutanlığına gelen Soylu ve beraberindeki heyet, burada Komutanlık hakkında brifing aldı.

Soylu, bir süre sohbet ettiği askerlerle yeni yıla beraber girdi.

- "Mehmetçik Türkiye'ye kıskaca almaya çalışanlara aman vermedi"

Bakan Soylu, askerlere hitap ederek Mehmetçiğin, büyük bir mücadele içerisinde terörü korkuttuğunu, Türkiye'ye kıskaca almaya çalışanlara "aman" vermediklerini söyledi.

Mehmetçiğin Türkiye'nin asayiş, huzur, güvenini sadece sınırların içerisinde değil, sınırların dışından gelecek tehditlere karşı da kendilerini siper ettiğine değinen Soylu, "Kahraman askerlerimiz şehit olma şerefine ererek, gazilik şerefine ererek, bu ülkenin üzerinde kem gözlere olanlara aman vermediler." diye konuştu.

Süleyman Soylu, şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"Bu memleketin üzerine kabus gibi çökmeye çalışanlara inşallah 2020 yılında elimizin tersiyle vurarak öyle bir cevap vereceğiz ki bir daha düştükleri yerlerden kalkamayacaklar. Sadece bu coğrafyanın içerisinde değil, bulundukları yer neresiyse hangi inlerde saklanıyorlarsa, hangi kötü ve hain planlarını nerede yapıyorlarsa gereken cevabı vereceğiz. Allah'a şükürler olsun Türkiye'nin gücü de milletimizin duası da iradesi de buna yetmektedir."
Anadolu Ajansı
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