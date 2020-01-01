Hak-İş Genel Başkanı yeni yıla işten çıkartılan işçinin evinde girdi
|01 Ocak 2020 07:28
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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, yeni yıla Şırnak'ın Silopi Belediyesi'nde işine son verilen işçilerden birinin evinde girdi.
Hak-İş'ten yapılan açıklamaya göre, belediyeden çıkarılan konfederasyon üyesi Mesut Bilen'in evine konuk olan Arslan, yeni yılın sendika değiştirme baskılarının ve siyasi nedenlerle işten çıkarmaların sona erdiği bir yıl olması temennisinde bulundu.
Arslan, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP'nin kazandığı Silopi Belediyesi'nden işten çıkarılan Bilen'e desteklerini ileterek, 8 aydır işsiz olan üyelerin haklarının iade edilmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdi.
Bu mücadeleyi ülkenin her bölgesinde verdiklerine işaret eden Arslan, "Haksızlığa uğrayan, zulüm ve baskı görerek işlerinden edilen arkadaşlarımıza destek olmak için buradayız. Nerede bir zulüm varsa, nerede bir haksızlık varsa Hak-İş olarak karşılarındayız." ifadelerini kullandı.
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