Bakan Koca'dan, 112 Koordinasyon Merkezi çalışanlarına yılbaşı ziyareti
|01 Ocak 2020 07:30
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 112 Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek hastaneler arası koordinasyon sistemine ilişkin bilgi aldı.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü 112 Başhekimliğine bağlı merkezi ziyaret eden Koca, telsiz anonsuyla ambulansta çalışan sağlık personelinin ve ailelerinin yeni yılını kutladı.
Böyle bir gecede ailelerinden ve sevdiklerinden ayrı kalarak vatandaşlara hizmet etme gayreti içinde olunduğunu bildiğini aktaran Koca, çalışanların sorunlarının farkında olduğuna değindi.
Bakan Koca, "Beni bir Sağlık Bakanı olmaktan öte bir meslektaşınız olarak görün. Sorunlarınızı, dertlerinizi çözme noktasında her zaman gayret içinde olacağımdan emin olabilirsiniz." dedi.
Bakan Koca'ya ziyaretinde Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Semih Korkut ve diğer yetkililer eşlik etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyanet'in İran protokolü kafa karıştırdı
01 Ocak 2020 08:46
|Erdoğan, Soylu'nun telefonundan seslendi: Yeni adım atıyoruz
01 Ocak 2020 08:45
|CHP'de koltuk kavgası tam gaz
01 Ocak 2020 08:40
|Libya tezkerenin şifreleri: Koruma amaçlı gidiyoruz
01 Ocak 2020 08:15
|Bahçeli: Muhalefet, Türkiye husumetinde birleşti
01 Ocak 2020 08:01
|Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yeni yıla Bolu Dağı'nda girdi:
01 Ocak 2020 07:26
|İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla jandarmalarla birlikte girdi:
01 Ocak 2020 07:01
|1 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
01 Ocak 2020 00:03
|Ankara Valisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni denetledi
31 Aralık 2019 23:56
|Valilik'ten 74 askerin zehirlenme şüphesine ilişkin açıklama
31 Aralık 2019 23:46