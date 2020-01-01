1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bahçeli: Muhalefet, Türkiye husumetinde birleşti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 yılında muhalefet partilerinin Türkiye husumetinde birleştiğini ve zillet şemsiyesi altında buluştuğunu kaydetti
 01 Ocak 2020 08:01
Yazdır
Bahçeli: Muhalefet, Türkiye husumetinde birleşti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin zaafını kollayan, rehavetini gözleyen iç ve dış odakların 2019 yılında da boş durmadığını belirtti. Bahçeli, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik sistemli ve organize isnatlar ile Cumhurbaşkanı'nın partisiyle bağının kesilmesini dayatan kaba ve tahakkümcü ifadelerin gündemde tutulmaya çalışıldığını ifade ederek şunları kaydetti: Türkiye yeni hükümet sistemiyle zincirlerini kırmış, gelecek ümitlerini kamçılamıştır. Türkiye ileriye atıldıkça, iradesini gösterdikçe, bölgesinde ve dünyada sesini yükselttikçe CHP'sinden HDP'sine, PKK'sından FETÖ'süne kadar alayı çılgına dönmüş, telaşa kapılmıştır.

2019 yılında muhalefet partilerinin Türkiye husumetinde birleştiğini ve zillet şemsiyesi altında buluştuğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

CHP, bu diriliş tablosundan memnuniyetsizdir. Kanal İstanbul Projesi'yle, Tank Palet Fabrikası kapsamında sergilediği icazetli, lekeli ve sipariş nitelikli muhalefeti aslında her şeyi gözler önüne sermiştir. Karanlık çevreler dikte etmiş, görevli ve hastalıklı muhalefet zihniyeti seslendirmiştir. Kandil ve Pensilvanya'ya diyalog kanalı açıp kader ortaklığı yapanların Türkiye'nin gelişmesine ve egemenlik haklarına destek verecek projelere tepki göstermesi beyhude bir çırpınıştır.

Türk milletinin 2020 yılına ümitle baktığının altını çizen MHP lideri "Unutulmasın ki zalimler, hainler, Türk düşmanları milli birliğimizi, bin yıllık kardeşlik hukukumuzu asla bozamayacaklardır" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyanet'in İran protokolü kafa karıştırdı
01 Ocak 2020 08:46		 Erdoğan, Soylu'nun telefonundan seslendi: Yeni adım atıyoruz
01 Ocak 2020 08:45
CHP'de koltuk kavgası tam gaz
01 Ocak 2020 08:40		 Libya tezkerenin şifreleri: Koruma amaçlı gidiyoruz
01 Ocak 2020 08:15
Bakan Koca'dan, 112 Koordinasyon Merkezi çalışanlarına yılbaşı ziyareti
01 Ocak 2020 07:30		 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yeni yıla Bolu Dağı'nda girdi:
01 Ocak 2020 07:26
İçişleri Bakanı Soylu, yeni yıla jandarmalarla birlikte girdi:
01 Ocak 2020 07:01		 1 Ocak 2020'den önemli gündem başlıkları
01 Ocak 2020 00:03
Ankara Valisi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni denetledi
31 Aralık 2019 23:56		 Valilik'ten 74 askerin zehirlenme şüphesine ilişkin açıklama
31 Aralık 2019 23:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Bilge öğretmen, evinde ölü bulundu
Uzlaştırmacı sınavında başarılı sayılma şartı değişti
Her daireye bir otopark zorunluluğu yine ertelendi
Hainlere direnen polis memuruna hapis cezası
Fatih'te meslektaşının vurduğu bekçi hayatını kaybetti
Yeni delil bulunursa, men-i muhakeme kararı bozulabilir
Başkent'te çıkan yangında ölü sayısı 4'e yükseldi
Profesöre bekaret davası
Diyanet'in İran protokolü kafa karıştırdı
Bebeğinin yanında öldürülen anne 20 yerinden bıçaklanmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özel sektörün köle alımları 1
hoşgeldin şehr-i transfer 1
cranium 1
kuru iğne tedavisi 2
the irishman 1
işte türkiye'nin otomobili 4
ünal karaman'ın istifasının devlet meselesi haline gelmesi 1
intihar 2
hepimizin mal varlıkları araştırılsın 2
mesafe 3
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Adalet Bakanlığı 7 pedagog alacak
Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam