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Kanal İstanbul projesine yatay mimari ayarı

Kanal İstanbul Çevre Düzeni Planı'nda ÇED raporundaki uyarılar dikkate alınarak değişiklikler yapıldı. 500 bin nüfuslu yatay mimarili konutlar dışında yapılaşmaya izin verilmeyecek. İki yakada yeşil koridor oluşturulacak
 01 Ocak 2020 08:10
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Kanal İstanbul projesine yatay mimari ayarı

Kanal İstanbul projesinin iki yakasını kapsayacak şekilde, kurum ve kuruluşlardan elde edilen veriler ve Kanal İstanbul ÇED raporunda belirtilen hususlar göz önünde tutularak hazırlanan "İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın internet sitesinden paylaşıldı. Plan değişikliği ile İstanbul'a tarihi, kültürel ve doğal kimlik değerleri ile özdeşleşen, kültür ve turizm alanlarındaki üstünlüklerin ön plana çıkartıldığı, çevresel, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirlik ilkeler mekana yansıtılarak vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltildiği, ekonomik yapının bilim ve teknolojiye dayalı ticaret ve hizmet ağırlıklı hale getirilerek küresel ölçekte güçlenmiş bir kent statüsü kazandırılması amaçlanıyor.

GÖÇ NÜFUSU OLMAYACAK

Değişiklik kapsamında, kanalın her iki yakasında, 26 bin 500 hektar planlama alanı içerisinde, toplam 500 bin nüfusa hitap edecek yaklaşık 10 bin hektarlık alanda, mahalle konseptinde az katlı, yatay mimarinin hakim olduğu düşük yoğunluklu konut alanları ve bu konut alanlarına hizmet veren ticaret, resmi kurum, sosyal altyapı, teknik altyapı, sosyal tesis ve kültürel tesis alanlarının da yer alabileceği yeni yerleşim bölgeleri oluşturulacak. Bu yaklaşımın detayları alt ölçekli planlarda belirlenecek. Kanal İstanbul'un her iki yakasında yerleşecek nüfus, İstanbul'a başka şehirlerden gelebilecek "göç nüfusu" değil, İstanbul'un riskli yapılarının yoğun bulunduğu yerleşik alanlarındaki riskli yapı stokunu ve nüfus yoğunluğunu azaltmak öngörüsü çerçevesinde gelebilecek nüfus olacak. Bu yerleşim bölgeleri sebebiyle İstanbul'un nüfusunun artması öngörülmüyor. Yeni yerleşim alanlarında, doğudan batıya, güneyden kuzeye, yeşil ekolojik koridorlar olacak. Ayrıca orman alanı, kıyı tesisleri, sosyal donatı alanları, kentsel bölgesel yeşil ve spor alanları, üniversite alanı, teknoloji geliştirme bölgesi, turizm alanı, eko-turizm alanı, sağlık turizm alanı, kongre ve fuar alanı ve lojistik bölge, kıyı kullanımları gibi Kanal İstanbul'a değer katacak kullanımlar planlandı.
Sabah
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