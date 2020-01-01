1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hainlere direnen polis memuruna hapis cezası

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: Darbe girişiminde, evinden karakola giderek direnen polis memuru, yargılandığı davada 'Silahla Tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı
 01 Ocak 2020 08:44
Yazdır
Hainlere direnen polis memuruna hapis cezası

Siirt Eruh'ta görev yapan bir polis, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi nöbetçi olmadığı halde gittiği Eruh İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde amiriyle ilginç bir tartışma yaşadı. Başındaki emniyet amirine 'Önlem alacak mıyız' şeklinde soru soran polis memuru Galip Y. karşılığında iddiaya göre, 'Gelirlerse silahları teslim ederiz' cevabı aldı. Bu sözlere sinirlenen polis havaya 4-5 el ateş etti. Amirinin şikayetçi olduğu Galip Y. hakkında iddianame düzenlendi. Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında Galip Y.'nin nöbetçi olmadığı halde bulundukları ilçede yaşanacak kalkışma ihtimaline binaen Eruh İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gittiği belirtildi. Galip Y.'nin saat 23:00 sıralarında başındaki Emniyet Amiri'ne herhangi bir önlem alınıp alınmayacağını sorduğu kaydedildi. Galip Y.'nin iddiasına göre ise amirinin, 'Gelirlerse silahları teslim ederiz, askerle çatışacak değiliz' diye karşılık verdiği ileri sürüldü.

"SİLAHIMI TESLİM ETMEM"

Bu cümle ardından karşılıklı tartışma yaşandığı, Emniyet amirinin, 'Ben gerekli yerlerle görüşmeleri yapıyorum, ilçemizde bir hareketlilik yok. İl Emniyet Müdürlüğü'nden gelen talimata göre hareket edeceğiz' dediği ileri sürüldü. Galip Y.'nin ise tepki göstererek 'Ben ne silahımı teslim ederim ne de kendim teslim olurum' deyip kendisine zimmetli AK 47 marka tüfeği ile havaya doğru 4-5 el ateş açtığı kaydedildi. Kendisinden silahını teslim etmesi istenen Galip Y., silahını teslim etmeyeceğini söyledi. İddiaya göre, silahı emniyet amirine yöneltti.

1 YIL 8 AY CEZA ALDI

Eruh Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli Galip Y. hakkında 'Silahla Tehdit' suçundan hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması Eruh Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede, iki polis memuru tanık olarak dinlendi. İki tanık da amirlerinin 'Teslim oluruz' şeklinde bir söz kullanmadıklarını ileri sürdü. İlk duruşmada Galip Y. hakkında karar çıktı. Mahkeme, polis memuru Galip Y.'nin 'Silahla tehdit' suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırılmasına hükmetti.

Nazif Karaman
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bursa'da can pazarı... Alevler içinde kalan 12 kişi kurtarıldı
01 Ocak 2020 09:40		 Bebeğinin yanında öldürülen anne 20 yerinden bıçaklanmış
01 Ocak 2020 08:37
Başkent'te çıkan yangında ölü sayısı 4'e yükseldi
01 Ocak 2020 07:40		 Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
01 Ocak 2020 07:39
Ehliyetine el konulan alkollü sürücüden 'umreye gittim' savunması
01 Ocak 2020 07:34		 Fatih'te meslektaşının vurduğu bekçi hayatını kaybetti
01 Ocak 2020 07:31
İstanbul'da Suriyeli eski savaş pilotu öldürüldü
31 Aralık 2019 22:13		 Ankara'da otomobilin çarptığı 2 kadın öldü
31 Aralık 2019 21:31
Ladik İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltında
31 Aralık 2019 20:40		 Kaza yapan sürücü: Ehliyetim yok ama iyi şoförümdür
31 Aralık 2019 19:38
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Bilge öğretmen, evinde ölü bulundu
Uzlaştırmacı sınavında başarılı sayılma şartı değişti
Her daireye bir otopark zorunluluğu yine ertelendi
Hainlere direnen polis memuruna hapis cezası
Fatih'te meslektaşının vurduğu bekçi hayatını kaybetti
Yeni delil bulunursa, men-i muhakeme kararı bozulabilir
Başkent'te çıkan yangında ölü sayısı 4'e yükseldi
Profesöre bekaret davası
Diyanet'in İran protokolü kafa karıştırdı
Bebeğinin yanında öldürülen anne 20 yerinden bıçaklanmış
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özel sektörün köle alımları 1
kendimden bir başkasını kapsarım 1
kuru iğne tedavisi 2
ünal karaman'ın istifasının devlet meselesi haline gelmesi 1
yılbaşında genç akrabalarla takılmak 2
ankara havaları 1
yılbaşı 1
işte türkiye'nin otomobili 4
hoşgeldin şehr-i transfer 1
the irishman 1
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam