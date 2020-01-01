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Gıda'da yeni dönem başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 1 Ocak itibarıyla, hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulmasının zorunlu olacağını açıkladı. Buna göre 1 Ocak itibarıyla gıdaların alerjen bilgileri, afiş, yazı tahtası, mönü gibi vasıtalarla tüketicilere sunulacak.
 01 Ocak 2020 09:16
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Gıda'da yeni dönem başlıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı, 'Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği' ile tüketicilere yönelik birçok önemli düzenlemenin 1 Ocak 2020 itibarıyla hayata geçirilecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yürürlüğe girecek düzenlemeye yönelik yaptığı değerlendirmede, 1 Ocak itibarıyla, hazır yemek hizmeti veren restoran, kantin, okul ve hastane gibi toplu tüketim yerlerindeki gıdalar için alerjen bilgilerinin tüketiciye sunulmasının zorunlu olacağı bilgisini verdi. Gıda alerjilerinin, çocuklarda yaygın olmak üzere, toplumun bütün kesimlerinde görülebildiğine, bunun da kişilerde farklı şikayetlere yol açtığına dikkati çeken Pakdemirli, "Alerjen bilgileri, afiş, yazı tahtası, mönü gibi vasıtalarla tüketicilere sunulacak" ifadesini kullandı.

Pakdemirli, hazır ambalajlı gıdalarda beslenme bildirimi yapılmasının da zorunlu hale getirildiğine dikkati çekerek, böylece hazır ambalajlı bir gıdanın 100 gramında veya 100 mililitresinde ne kadar enerji, yağ, doymuş yağ, karbonhidrat, şeker ve tuzun yer aldığının bilineceğini kaydetti. Bakan, Pakdemirli, düzenlemeyle tüketicilerin daha bilinçli gıda seçimine ve tüketmesine, obeziteyle mücadeleye ve halen Türkiye'de kişi başı günlük ortalama 12 gram olan tuz tüketiminin 5 gramın altına düşürülmesine katkı sağlanacağını ifade etti.

TUZ KULLANIMINA SINIRLAMA

Açıklamada, düzenlemeye ilişkin teknik detaylara da yer verildi. Buna göre, yetişkinler için vitamin ve mineraller dışındaki enerji ve bazı besin öğelerinin uluslararası günlük ortalama alım değerleri, 'enerji 2000 kilokalori, toplam yağ 70 gram, doymuş yağ 20 gram, karbonhidrat 260 gram, şekerler 90 gram ve tuz 6 gram' olarak belirlendi. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek düzenlemeye ilişkin Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce örnek bir gıda alerjen tablosu da hazırlandı.

BİLDİRİMİ ZORUNLU GIDALARIN LİSTESİ

TÜRK Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'ne göre allerjiye veya tüketilen bir gıdanın içinde yer alan bir maddeye karşı sindirim sisteminin reaksiyonu olarak tanımlanan intoleransa neden olan belirli madde ve ürünler ise şöyle sıralandı:

Gluten içeren tahıllar

Yumurta

Hardal

Kereviz

Yerfıstığı

Acı bakla

Balık

Soya fasulyesi

Sert kabuklu meyveler

Deniz kabukluları ve yumuşakçaları

Susam tohumu

Süt ve bunların ürünleri

Kükürt dioksit ve sülfitler
Memurlar.Net
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