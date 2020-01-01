Bebeğinin yanında öldürülen anne 20 yerinden bıçaklanmış

Hüriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: BİR yıllık evli Nazmiye Koyuncu (19), Ankara Çubuk'a bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki evinde, 40 günlük bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Koyuncu'nun ikisi boğazında olmak üzere vücudunun farklı bölgelerinde 20'ye yakın bıçak darbesi belirlendi. Cinayet ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Koyuncu'nun eşi S.K. ve kayınpederi C.K. gözaltına alındı. S.K. ilk ifadesinde saat 23.00 sıralarında eve geldiğini, eşini kanlar içinde bebeklerinin yanı başında bulduğunu belirterek, "Şoka girdim, hemen polise ve aileme haber verdim. Eşimi kim veya kimler tarafından öldürüldüğünü bilmiyorum" dedi.

EVDEN HİÇBİR ŞEY ALINMAMIŞ

Yapılan incelemelerde evin kapısında zorlama olmadığı, Koyuncu'yu öldüren kişi veya kişilerin evden hiçbir şey almadığı belirlendi. Olayın gasp veya hırsızlık olmadığı tahmin edilirken, Koyuncu'nun kim tarafından öldürüldüğü araştırılıyor. Soruşturma kapsamında bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alınırken, Koyuncu ailesinin akrabaları ve komşularının da bilgisine başvuruldu.

20 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Nazmiye Koyuncu'nun yaklaşık 20 yerinden bıçaklandığını tespit eden polis ekipleri, olayın hırsızlık olmadığını düşünüyor.