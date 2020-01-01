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Malatya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
 01 Ocak 2020 08:45
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Malatya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentte 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar işlemleri için emniyette götürüldü.
Anadolu Ajansı
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