Yılın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı
Kentte trafik yoğunluğu yüzde 11'e düştü
|01 Ocak 2020 10:17
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İstanbul'da 2020 yılının ilk gününde ana arterler ve bağlantı yolları başta olmak üzere birçok bölgede trafikteki seyreklik dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, saat 09.00 itibariyle trafik yoğunluk seviyesi yüzde 11'e kadar geriledi.
Metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk gözlenmiyor.
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