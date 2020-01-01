Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu!
|01 Ocak 2020 10:18
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Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. 4 kişinin 20 milyon kazandığı yılbaşı özel çekilişinde Bursa'da satılan biletin İnegöl'de bulunan bir alışveriş merkezinden satıldığı öğrenildi.
HERKES BİLETİ ALANI MERAK EDİYOR
Milli Piyango'nun, yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul'da satılan biletlere çıktı. Bursa'da satılan bilet İnegöl'de bulunan bir alışveriş merkezinden satıldığı öğrenildi. Aynı biletin seri numarası burada olduğu bilgisine ulaşılırken, şimdi herkes bileti alanı merak ediyor.
BÜYÜK İKRAMİYE ÇEYREK BİLETE ÇIKTI
Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, saat 15.00'da başladı. Milli Piyango Genel İdaresi'nde yapılan çekilişte 80 milyonluk büyük ikramiye 1358490 nolu bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çıktığı çeyrek biletler İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa'da satıldı.
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