Haluk Levent verdiği sözü tuttu, hastanede minik hayranlarına konser verdi
|01 Ocak 2020 11:01
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Ünlü sanatçı Haluk Levent, verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek, hastanede tedavi gören iki küçük hayranına konser verdi. Levent, hastanede yataklarında yatan çocuklara şarkı söylediği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Ünlü sanatçı Haluk Levent, yılbaşı akşamında Pendik Araştırma Hastanesinde tedavi gören iki küçük hayranına konser verdi. Küçük hayranlarına verdiği sözü tuttuğunu belirterek hastanede konser veren Levent, küçük çocuklara mutlu bir yılbaşı akşamı yaşattı. Levent, hastanede çocuklara konser verdiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yaptığı paylaşımda Levent, "Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
Söz vermiştim..Haluk Levent (@haluklevent) December 31, 2019
Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce..
Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum
💚💚💚
(Pendik Araştırma Hastanesi) pic.twitter.com/PxUTGUrGkv
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