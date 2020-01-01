Ordu'da yılın ilk bebeğinin adı Ceren Özdemir oldu

UZLAŞTIRMACI SINAVINDA BAŞARILI SAYILMA ŞARTI DEĞİŞTİ Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, polis akademisi mezunları da uzlaştırmacı siciline kayıt olabilecek. Ayrıca daha önce 70 puan alanlar başarılı sayılıyorken yeni düzenlemede "sınav ilanında belirtilen uzlaştırmacı ihtiyaç sayısı kadar aday, sınavda başarılı sayılır." hükmü getirilmiştir.