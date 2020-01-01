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'Türkiye'nin Otomobili' marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak

"Türkiye'nin Otomobili"nin ön gösterim aracı tanıtımı ve Bilişim Vadisi'nin açılış töreni organizasyonunu gerçekleştiren YRD İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz:- "TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ve Pazarlama Müdürü Çağ Günaçar, sonraki dönemlerde bu tip planlamalar (aracın vatandaşlara gösterilmesi) yapacaklarından bahsettiler. Ama bugün için erken"- "Marka lansmanı daha sonraki bir aşama ve marka lansmanıyla birlikte bildiğim kadarıyla araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak"- "Farklı bir şey yapmak istedik. 2 otomobilimizi birden sunumlar ve konuşmalar bittikten sonra sahnenin altından çıkarmak gibi çılgın bir yöntem denedik"
 01 Ocak 2020 11:11
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'Türkiye'nin Otomobili' marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak

- Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterim aracı tanıtımı ve Bilişim Vadisi'nin açılış töreni organizasyonunu gerçekleştiren YRD İstanbul'un Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz, Türkiye'nin Otomobili'nin ön gösterim araçlarının henüz vatandaşlarla buluşması için erken olduğunu belirterek, "Marka lansmanı daha sonraki bir aşama ve marka lansmanıyla birlikte bildiğim kadarıyla araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak." dedi.

Karadeniz, AA muhabirine Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtım organizasyonu projesine ve bu süreçte yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 40 yıldır reklamcılık sektöründe faaliyet gösterdiğini dile getiren Karadeniz, çok uzun yıllar dünyanın büyük markalarına çeşitli hizmet ve çözümler ürettiklerini söyledi.

Türkiye'nin Otomobili ön gösterim aracı tanıtımı projesine yaklaşık 1,5 ay önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın talimatıyla başladıklarını aktaran Karadeniz, "TOGG ekibiyle ben daha öncesinde tanışmıyordum. TOGG CEO'su Gürcan Bey ve ekibiyle tanışıp onların profesyonel yaklaşımlarını, heyecanlarını görünce aynı heyecanı biz de yaşamaya başladık. Gerçekten çok doğru ve başarılı bir ürün ortaya koymuşlardı. Ben şahsen kasım ayı başı gibi otomobilleri gördüm onların heyecanın nedenlerini çok net anladım ve bu heyecanı birebir yaşamaya ben de başladım." diye konuştu.

- "17 bin metrekarelik bir alanı yeniden düzenleyerek etkinlik alanı oluşturduk"

Karadeniz, bu heyecanı bir şekilde otomobillerle ilgili çok ayrıntı vermeden kendi ekibine de hissettirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sayın Bakan, projenin lansmanının Bilişim Vadisi'nde yapılmasını istiyordu. Çünkü TOGG'un yönetim merkezi binası orada. Ama burada maalesef böyle bir lansmanı yapabilecek fiziki olanaklar yeterli değildi, kapalı bir mekan yoktu. O nedenle daha önce şantiye alanı olarak kullanılan 17 bin metrekarelik bir alanı yeniden düzenleyerek, aşağı yukarı 11 bin 500 metrekarelik bir alanına asfalt dökerek, ulaşım olanaklarını planlayarak ve çadırlarla çözüm üreterek bir etkinlik alanı oluşturmaya başladık. Bu çalışma 636 kişilik bir ekiple bir buçuk aylık bir sürede ortaya çıktı. Bu süreçte TOGG ekibiyle tanıştıktan sonra bu etkinlikte birlikte çalıştığımız Capital Event ekibiyle de bir araya geldik. Biz teknik çözümler, mekan çözümleri, teknik prodüksiyon gibi işleri hallederken onlar da Kerem Oba ve Bülent Mursaloğlu, içerik çözümlerine yoğunlaştılar ve çok başarılı bir iş ortaya çıkardılar gerçekten."

- "Bildiğim kadarıyla dünyada bugüne kadar kullanılan bir yöntem değil"

Kasım ayında otomobilleri görmesinden dolayı işe başlarken TOGG ile bir gizlilik anlaşması yaptıklarını aktaran Karadeniz, aracı görmüş olmasının heyecanlarını daha da artırdığını ve işe daha farklı bir açıdan bakmalarını sağladığını vurguladı.

Otomobilleri gördükten sonra işin ciddiyetini ve boyutunu biraz daha büyütmeye karar verdiklerini ve sahne tasarımlarını değiştirdiklerini anlatan Karadeniz, şöyle devam etti:

"Başardığımızı düşündüğümüz, otomobillerin alttan yukarı çıkarak davetlilere gösterildiği sahne, bildiğim kadarıyla dünyada bugüne kadar kullanılan bir yöntem değil. Otomobil lansmanlarında benim araştırmalarımda ve gözlemlerimde de hep karşıma çıkan şey; sunumun belli bir aşamasında ya bir perdenin arkasından otomobiller çıkar, ya otomobilin üzerindeki örtüler kalkar ya da en iyi çözüm olarak sahnenin sağından ve solundan otomobiller çıkar. Biz farklı bir şey yapmak istedik. 2 otomobilimizi birden sunumlar ve konuşmalar bitikten sonra sahnenin altından çıkarmak gibi çılgın bir yöntem denedik. Çılgın diyorum çünkü bunu kapalı bir ortamda teknik olanakları her şeyi yerinde olan bir yerde yapmak çok kolay ama açık alanda yapıyorsunuz, yağmur riski var, zemine belli bir eğim vermek zorundasınız, hidrolik sistemler kendi içinde dengede olmak zorunda yani milimetrik hataları bile affetmeyecek bir çözüm üretmeniz lazım ve planladığınız her şey o anda o otomobillerin oradan çıkmasına bağlı. Eğer olmasaydı sadece bizim için değil o anı bekleyen milyonlarca insan için hayal kırıklığı olurdu. Bunun olmaması için ne gerekiyorsa planladık."

Fikret Karadeniz, etkinliğe katılımın beklenenin üzerinde gerçekleştiğini söyledi.

İşe başlarken bin 557 kişilik bir oturma düzeni planladıklarını ancak son gece yeniden düzenlemeler yaptıklarını belirten Karadeniz, "Baktık bu 2 binlerin üzerine çıkacak ve elemek çok mümkün değil. 2 bin 100 kişilik bir oturma düzeni planladık ve salon tamamen doldu, bir kişilik bile yer yoktu. Ayrıca 500 civarında da basın mensubu takip etti. Biz bütün etkinliği Türkçe dahil 4 dilde yaptık. Hem içeride simultane yaptık hem de uyduya çıktık. Bütün dünyaya yayın yaptık." şeklinde konuştu.

- "Herkesin otomobilleri yakından görmesi, temas etmesi, dokunması çok katkı sağlayacaktır"

Karadeniz, gösterim araçlarının Türkiye'de dolaştırılması ve vatandaşlara gösterilmesi yönündeki beklentilere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşların aracı görme isteğinin farkında olduklarını vurgulayan Karadeniz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben, TOGG CEO'muz Gürcan Karakaş ve Pazarlama Müdürü Çağ Günaçar'ın marka lansmanı sırasında böyle bir projelerinin olduğunu biliyorum. Gürcan Bey de Çağ Bey de sonraki dönemlerde bu tip planlamalar yapacaklarından bahsettiler. Ama bugün için erken. Çünkü önceki gün yaptığımız bir ön gösterimdi yani bir lansman bile değildi aslında. Marka lansmanı daha sonraki bir aşama ve marka lansmanıyla birlikte bildiğim kadarıyla araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak. Türk insanı bunu hak ediyor. Yıllardır beklediğimiz bir şeydi bu. Herkesin belki yakından görmesi, temas etmesi, dokunması çok katkı sağlayacaktır. Pazarlama stratejisi olarak da çok katkı sağlayacaktır."

Anadolu Ajansı
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