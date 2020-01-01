1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

New York'ta bindiği taksinin şoförü, Türk bayrağı rozetini görünce ücret almadı

Bangladeş kökenli ABD vatandaşı Süleyman Ali:- "(Şoför) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ailemi kurtardı' dedi. Yakamda Türk bayrağı rozetini taşıdığımı hatırladım, onu görüp benim ödemeyi iptal etmiş"- "Bana Suriyeli bir Kürt olduğunu, ülkede savaş başlayınca ailesiyle kaçarak Türkiye'ye sığındığını anlattı. Türkiye'nin kendilerine en iyi şekilde sahip çıktığını belirterek Erdoğan'a övgüler yağdırdı" - "Araçtan inerken söylediği son söz de beni derinden etkiledi. Bana, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok sıkıntı ile mücadele ediyor olabilir ama Müslüman ümmet ve dünyanın geri kalanı onunla emin ellerde' dedi"
 01 Ocak 2020 11:50
Yazdır
New York'ta bindiği taksinin şoförü, Türk bayrağı rozetini görünce ücret almadı

New York'ta yaşayan Bangladeş kökenli ABD'li Süleyman Ali, yakasında taşıdığı Türk bayrağı rozetini gören taksi şoförünün, ''Erdoğan benim ailemi kurtardı'' diyerek kendisinden para almadığını söyledi.

Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Benzeri hikayeler duyuyordum ama bizzat yaşayacağımı hiç düşünmemiştim." dedi.

İş çıkışında yağmur yağdığı için metro istasyonuna otobüsle gitmek yerine Uber taksi çağıran Ali, "Araç geldi, girdim ve oturdum. Şoför bana baktı ve taksimetreyi iptal etti. Endişelenerek ödemeyi neden iptal ettiğini sordum. Şoför gideceğim yere doğru aracı hareket ettirerek bana 'Kaygılanma, ben hallettim' dedi. 'Niye? Bu ne demek oluyor?' diye sordum. 'Senin başkanın ailemi kurtardı' diye cevap verdi." ifadelerini kullandı.

Ali, Amerika'da doğup büyüdüğü için aklına hemen ABD Başkanı Donald Trump'ın geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bunu duyunca iyice şaşırdım. Trump, benim hayran olduğum biri değil, özellikle Müslümanlara karşı kindar ve kötü biri. 'Donald Trump senin aileni mi kurtardı?' diye ne demek istediğini anlamak için hayretle sordum. 'Hayır hayır!, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benim ailemi kurtardı' diye cevap verdi. İyice şaşırmıştım. O anda yakamda Türk bayrağı rozetini taşıdığımı hatırladım, onu görüp benim ödemeyi iptal etmiş. Ne diyeceğimi bilemedim. Bu tip hikayeleri insanlardan duyuyordum ama kendi başıma gelene kadar pek inanmıyordum."

- "Türkiye bana ve aileme onurlu bir sığınma sağladı"

Şaşkınlığı geçtikten sonra Uber şoförü ile sohbet etmeye başladığını belirten Ali, şoförle arasında geçen diyaloğu şöyle aktardı:

"Bana Suriyeli bir Kürt olduğunu, ülkede savaş başlayınca ailesiyle kaçarak Türkiye'ye sığındığını anlattı. Türkiye'nin kendilerine en iyi şekilde sahip çıktığını belirterek Erdoğan'a övgüler yağdırdı. 'Diğer ülkelere kıyasla bana, aileme, diğer Suriyeli mültecilere Erdoğan kucak açtı, bizi haysiyetimizle korudu. Ucuz çadırlar yerine ev sıcaklığı veren kamplar inşa etti, diğer ülkelerin yapmadığı şekilde çocuklarımıza eğitim olanakları sağladı, mültecilere sağlık alanında tedavi imkanları verdi.' dedi."

Ali, Uber şoförünün, bir süre önce Birleşmiş Milletler mülteci programı üzerinden ABD'ye geldiğini, 5 çocuğu ve eşinin Türkiye'de kaldığını, onları da buraya getirmeye çalıştığını belirterek "Şoför, kısa süren yolculuğumuzda defalarca 'Erdoğan'ın benim ve ailemin haysiyetini korumasını asla unutmayacağım' diye dualar etti." ifadelerini kullandı.

- "Ümmet, Erdoğan ile emin ellerde"

Sohbet sırasında Barış Pınarı Harekatı'na da değindiklerini belirten Ali, "Bana, ABD'deki insanların Türkiye hakkındaki ön yargılarına inanamadığını söyledi. Özellikle son operasyonda (ABD'deki) insanların bölgenin gerçek halkını değil, teröristleri desteklediğinden yakındı. Aslında birçok Suriyeli Kürt'ün harekatı desteklediğini ama ne Suriyeli Kürtlere ne de Türkiye'deki Kürt mültecilere sorulduğu için seslerini duyuramadıklarını aktardı."

Süleyman Ali, yaklaşık 7 dakika süren yolculuğunun sonunda araçtan inerken şoförün söylediği bir sözden derinden etkilendiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bana, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok sıkıntı ile mücadele ediyor olabilir ama Müslüman ümmet ve dünyanın geri kalanı onunla emin ellerde.' dedi."

- "Türk bayrağı rozetini gururla taşıyorum"

Türk bayrağı rozetini neden taktığına ilişkin ise Süleyman Ali, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok şükür, ABD'de Müslüman toplumu içinde ümmet bilinciyle büyüdüm ancak İslam ülkeleri denince akla gelen Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin dünyadaki Müslümanları ümmet olarak hiç önemsemediğine inandım. Türkiye de 10 yıl önce benim için aynıydı, açıkçası Türkiye'nin hayranı değildim. Fakat Gazze'ye giden yardım gemisi sonrası Erdoğan'ın dik duruşu ile Türkiye'ye karşı bakışım değişmeye başladı. Yakından takip edince Erdoğan'ın kendi ülkesinin insanlarını ve de ümmeti, yani beni korumaya çalıştığını hissettim. Erdoğan, Suriye'deki mültecilerden Arakan Müslümanlarına kadar herkese yardım elini uzatıyor. Bunu dünyada başka hiçbir liderde göremiyoruz."

İnternetten aldığı Türk bayrağı rozetini yakasında gururla taşıdığını belirten Ali, başta Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) olmak üzere New York'taki Türk sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve aktif olarak çalıştığını, kendisini "fahri Türk vatandaşı" olarak gördüğünü vurguladı.

Ali, iki defa Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, "Türkiye benim ülkem. Her gittiğimde Türk insanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman beni evimdeymiş gibi hissettirdi. Yine ilk fırsatta gideceğim." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YKS'ye hazırlanan genç sıcak çikolata istedi, belediye cevap verdi
01 Ocak 2020 13:35		 Ordu'da yılın ilk bebeğinin adı Ceren Özdemir oldu
01 Ocak 2020 11:05
Haluk Levent verdiği sözü tuttu, hastanede minik hayranlarına konser verdi
01 Ocak 2020 11:01		 AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı
01 Ocak 2020 10:51
Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu!
01 Ocak 2020 10:18		 Yılın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı
01 Ocak 2020 10:17
Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis uyarısı
01 Ocak 2020 10:06		 İstanbul'da yağmur aralıklarla devam edecek
01 Ocak 2020 09:53
Gıda'da yeni dönem başlıyor
01 Ocak 2020 09:16		 Şanlıurfa'da yeni yıla 'sıra gecesi' ile girdiler
01 Ocak 2020 08:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:46 - Terör örgütü DEAŞ'a 'aralık' darbesi13:41 - Başkentte ekmeğe bir yılda ikinci zam13:35 - YKS'ye hazırlanan genç sıcak çikolata istedi, belediye cevap verdi13:32 - Oktay: Savaş uçağı yapacağız; hem insanlısını hem insansızını13:28 - Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi13:26 - Kız çocuklarının okula kazandırılması için ev ev gezilecek13:23 - Ocak'ta hangi FETÖ sanıkları hesap verecek13:16 - İstanbul'da aralık ayında en çok bunların fiyatı arttı13:13 - Tek katlı evler kara gömüldü 40 köy yolu ulaşıma kapandı13:07 - Antalya 2019'u turist rekoruyla kapattı
12:59 - Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı12:53 - MEB öğrenci ve veliler için 'Eğitim Takvimi' hazırladı12:53 - Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde12:43 - TESK 'yeni yılda esnafın sorunlarının çözülmesini' bekliyor12:40 - FETÖ, komiser yardımcılığı sınav sorularını 3 gün önceden vermiş12:38 - Muğla'da 18 yaşındaki genç tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu12:28 - Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu12:10 - 490 gramlık bebek hastanenin maskotu oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Profesöre bekaret davası
Bilge öğretmen, evinde ölü bulundu
Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu!
Hainlere direnen polis memuruna hapis cezası
Uzlaştırmacı sınavında başarılı sayılma şartı değişti
25 milyon aboneye ucuz elektrik imkanı
Fatih'te meslektaşının vurduğu bekçi hayatını kaybetti
Her daireye bir otopark zorunluluğu yine ertelendi
Yeni delil bulunursa, men-i muhakeme kararı bozulabilir
Başkent'te çıkan yangında ölü sayısı 4'e yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özel sektörün köle alımları 1
2020 1
hepimizin mal varlıkları araştırılsın 2
mesafe 3
mertcan bilici 1
yılbaşında genç akrabalarla takılmak 2
ankara havaları 1
Sana layık kul olamadık 1
yılbaşı gecesi sözlükte takılmak 2
yılbaşı 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Adalet Bakanlığı 7 pedagog alacak
Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam