1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya Havalimanında 7 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde gözlük, kozmetik ürünler, elektronik eşya, gıda, değerli maden, tekstil, uyuşturucu, tıbbi ve zirai malzemeler yakalandı- Havalimanından sorumlu Vali Yardımcısı Aydın Ergün:- "Kaçak malzemelerin büyük bir bölümünü elektronik sigara ve kartuşları oluşturuyor. 559 elektronik sigara ve 51 bin 875 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi"
 01 Ocak 2020 11:32
Yazdır
Antalya Havalimanında 7 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Yılda yerli ve yabancı 35 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Antalya Havalimanında 11 ayda 6 milyon 738 bin lira değerinde 117 kaçak malzeme ele geçirildi.

Antalya Havalimanından sorumlu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, AA muhabirine, havalimanında 2019'da Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetim çalışmaları hakkında bilgi verdi.

193 ülkeden 16 milyon yabancı misafirin giriş yaptığı Antalya Havalimanında güvenlik konusunda üst düzey bir çalışmanın yürütüldüğünü anlatan Ergün, kaçakçılıkla da etkin mücadele yapıldığını bildirdi.

- En fazla elektronik sigara ele geçirildi

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin sabit ve mobil X-ray tarama cihazlarıyla kontrolleri sonuncunda 1 Ocak-30 Kasım'da parasal değeri 6 milyon 738 bin lira olan 117 kaçak malzeme yakalandığını anlatan Ergün, şunları kaydetti:

"En çok gözlük, kozmetik ürünler, elektronik eşya, gıda, değerli maden, tekel, tekstil, uyuşturucu, tıbbi ve zirai malzemeler ele geçirildi. Kaçak malzemelerin büyük bir bölümünü elektronik sigara ve kartuşları oluşturuyor. 41 tekel olayının 35'ini elektronik sigara ve onun içindeki madde oluşturuyor. 559 elektronik sigara ve 51 bin 875 paket elektronik sigara kartuşu ele geçirildi."

Elektronik sigara üretiminin Türkiye'de yasak olduğunu ifade eden Ergün, ülke sınırları içerisine yasak yolla girmesini de engelleme konusunda üst düzeyde duyarlılık gösterildiğini bildirdi.

Antalya Havalimanından yurt dışına herhangi bir canlı hayvanın veya bitkinin kaçırılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Ergün, olması durumunda yakalayacaklarını dile getirdi.

- Havalimanı bir ilçe nüfusu kadar personele sahip

Antalya Havalimanında özellikle yaz döneminde yoğunluk yaşandığına değinen Ergün, sorunsuz ve sağlıklı bir hizmet verilmesi noktasında gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

"Yoğun dönemde 15 bin kişi çalışıyor. Neredeyse orta ölçekli bir ilçe büyüklüğündeki nüfusa sahip. Sezon bittiğinde ise bu sayı 10 bine düşünüyor." diyen Ergün, personellerin giriş çıkışı, çalışma statülerinin bir prosedüre bağlı olduğunu, bir hizmet alanındaki çalışmanın, diğer birimi etkilememesi konusunda titizlilikle çalışıldığını aktardı.

Ergün, 2020 için de kapasite artırımı, güvenlik tedbirleri gibi havalimanı çalışmalarının ilgili kurum ve kuruluşların, sektör temsilcilerinin katılımı ile değerlendirileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muğla'da 18 yaşındaki genç tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu
01 Ocak 2020 12:38		 Van'da kayıp çocuğun cesedi bulundu
01 Ocak 2020 12:02
Hasta yakınlarıyla çıkan arbedede 8 güvenlik görevlisi yaralandı
01 Ocak 2020 11:30		 Başkentte trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı
01 Ocak 2020 10:56
Kredi çekerek uyuşturucu temin eden iki şüpheli tutuklandı
01 Ocak 2020 10:30		 Bursa'da can pazarı... Alevler içinde kalan 12 kişi kurtarıldı
01 Ocak 2020 09:40
Hainlere direnen polis memuruna hapis cezası
01 Ocak 2020 08:44		 Bebeğinin yanında öldürülen anne 20 yerinden bıçaklanmış
01 Ocak 2020 08:37
Başkent'te çıkan yangında ölü sayısı 4'e yükseldi
01 Ocak 2020 07:40		 Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
01 Ocak 2020 07:39
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:46 - Terör örgütü DEAŞ'a 'aralık' darbesi13:41 - Başkentte ekmeğe bir yılda ikinci zam13:35 - YKS'ye hazırlanan genç sıcak çikolata istedi, belediye cevap verdi13:32 - Oktay: Savaş uçağı yapacağız; hem insanlısını hem insansızını13:28 - Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi13:26 - Kız çocuklarının okula kazandırılması için ev ev gezilecek13:23 - Ocak'ta hangi FETÖ sanıkları hesap verecek13:16 - İstanbul'da aralık ayında en çok bunların fiyatı arttı13:13 - Tek katlı evler kara gömüldü 40 köy yolu ulaşıma kapandı13:07 - Antalya 2019'u turist rekoruyla kapattı
12:59 - Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı12:53 - MEB öğrenci ve veliler için 'Eğitim Takvimi' hazırladı12:53 - Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde12:43 - TESK 'yeni yılda esnafın sorunlarının çözülmesini' bekliyor12:40 - FETÖ, komiser yardımcılığı sınav sorularını 3 gün önceden vermiş12:38 - Muğla'da 18 yaşındaki genç tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu12:28 - Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu12:10 - 490 gramlık bebek hastanenin maskotu oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Profesöre bekaret davası
Bilge öğretmen, evinde ölü bulundu
Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu!
Hainlere direnen polis memuruna hapis cezası
Uzlaştırmacı sınavında başarılı sayılma şartı değişti
25 milyon aboneye ucuz elektrik imkanı
Fatih'te meslektaşının vurduğu bekçi hayatını kaybetti
Her daireye bir otopark zorunluluğu yine ertelendi
Yeni delil bulunursa, men-i muhakeme kararı bozulabilir
Başkent'te çıkan yangında ölü sayısı 4'e yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yılbaşı 1
özel sektörün köle alımları 1
fotograflarda kendini begenmeme problemi 4
primat 1
yılbaşında genç akrabalarla takılmak 2
2020 1
atiye 3
the irishman 1
müslüman noel kutlamaz 1
yılbaşı gecesi sözlükte takılmak 2
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Adalet Bakanlığı 7 pedagog alacak
Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam