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4 kişilik bir aile haberleşmeye yaklaşık 3 bin 225 TL harcadı

TELKODER'in araştırmasına göre, Türkiye'de 2019'da evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme gideri vergiler dahil ortalama 268,83 TL oldu- 3 GSM operatörü abonesinin ortalama aylık ödemeleri vergiler dahil 42,4 TL'ye ulaşıyor- TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak:- "Özellikle 1999 Gölcük depremiyle hayatımıza geçici olarak giren Özel İletişim Vergisi'nin 20 yıldır alınması büyük bir sorun teşkil ediyor"
 01 Ocak 2020 11:32
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4 kişilik bir aile haberleşmeye yaklaşık 3 bin 225 TL harcadı

- Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), Türkiye'de 2019 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin aylık ortalama haberleşme giderinin vergiler dahil ortalama 268,83 TL olduğunu açıkladı.

AA muhabirinin TELKODER tarafından her yılın sonunda yapılan Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması'ndan edindiği bilgilere göre, 2019 yılında Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin haberleşme gideri yıllık 3 bin 225 TL'ye ulaşırken, bu rakamın 655 TL'sini devlete ödenen vergiler oluşturdu.

Telekomünikasyon alanının düzenleyici kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayınladığı veriler ile TELKODER'in yaptığı genel sektör değerlendirmesi sonucunda; evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin, aldığı haberleşme hizmetleri için, vergiler dahil ayda ortalama 268,83 TL harcadığı belirlendi. Bu rakam yılda 3 bin 225 TL'ye ulaşıyor.

2018 yılında yapılan analizde 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderleri yaklaşık 2 bin 878 TL, devlete ödenen vergi ise 584 TL olmuştu.

- Sabit internet bağlantısı için aylık ortalama 60,9 TL ödeniyor

TELKODER'in her yılın sonunda yaptığı analiz kapsamında açıkladığı Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması'na göre sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 38,23 TL ödeniyor.

Aynı araştırmada, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dahil 42,4 TL'ye ulaştığı belirtiliyor. Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama vergiler dahil 60,9 TL ödeniyor.

Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV'nin yanı sıra, sabit ve mobil haberleşme hizmetleri ve sabit ve mobil internet hizmetleri için yüzde 7,5 Özel İletişim Vergisi devlete aktarılıyor.

Evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir aile, haberleşme gideri için devlete aylık 54,61 TL vergi ödüyor. Bu rakam yılda yaklaşık 655 TL'yi buluyor.

- 2020'de haberleşme giderlerinde artış bekleniyor

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, iletişim vergilerine ilişkin, 2017 yılı sonuna kadar mobil telefonda yüzde 25, sabit telefonda yüzde 15 ve internet erişiminde yüzde 5 olarak uygulanan Özel İletişim Vergisi'nin (ÖİV), 2018 yılında tüm hizmetlerde yüzde 7,5 olarak değiştirildiğini hatırlatarak, "2019 yılında Adil Kullanım Kotası'nın (AKN) kaldırılmasıyla internet fiyatlarına yapılan zamlar dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda giderlerdeki internet payının ve vergisinin artacağı öngörülüyor. Bu durumun 2020 yılı haberleşme giderlerinde de artışlara neden olacak gibi görünüyor." diye konuştu.

Geçen yıl döviz kurlarının hareketliliği ve sektörde yapılan zamların etkisiyle giderlerin arttığını belirten Arıak, yüksek vergilerin kullanıcıları epey zorladığını kaydetti.

- "Telefon değiştirenlerin oranı yüzde 64'ten yüzde 58'e düştü"

"Özellikle 1999 Gölcük depremiyle hayatımıza geçici olarak giren Özel İletişim Vergisi'nin 20 yıldır alınması büyük bir sorun teşkil ediyor." diyen Arıak, şöyle devam etti:

"Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir vergi alınmıyor bizde de bir an önce kaldırılması gerekiyor. 2020 yılında hem serbestleşmenin hızlandırılarak rekabetin arttırılması hem de bu vergi yüklerinin hafifletilmesi hususunda devletin gerekli yaklaşımı göstereceğine inanıyoruz.

TELKODER olarak açıkladığımız giderlere, haberleşme cihazlarının bedelleri dahil değil. Telefon değiştirme sıklığımızın döviz kurlarındaki artış ve taksit düzenlemeleri nedeniyle azaldığı bir gerçek. Bu gelişme aslında aile ekonomileri için umut verici. Son iki yıl içinde telefon değiştirenlerin oranı yüzde 64'ten yüzde 58'e düştü. Bu düşüş, ithal telefonlar üzerindeki fiyat baskısının yeni telefon alma isteğini etkilediğini gösteriyor."
Anadolu Ajansı
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