Ocak'ta hangi FETÖ sanıkları hesap verecek

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve örgütün yapılanmasına ilişkin ocak ayında 7 ildeki 22 davada 1405 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sonrası yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların ardından açılan davalardaki yargılamalar devam ediyor.

Ocak ayında 7 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 22 dava görülecek. Bu davalarda 1405 sanık yargılanıyor.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 6 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 16 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 1072, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan davalarda ise 333 sanık hakim karşısına çıkacak.

Yılın ilk davası 3 Ocak'ta görülecek. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin Ankara'da görülecek bu davada 475 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

Aynı gün FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 sanığın yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

İzmir'de ise darbe girişimine ilişkin davadan dosyaları ayrılan 5'i tutuklu 145 sanığın yargılanmasına 3 Ocak'ta devam edilecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin dava ise 13 Ocak'ta Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Ocak ayında görülecek davalardan bazıları şöyle:

3 Ocak

Dava adı: Akıncı Üssü darbe girişimi davası (475 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3-10 Ocak

Saat: 09.30

Dava adı: Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası (243 sanıklı)

Yer: Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3-31 Ocak

Saat: 09.30

Dava adı: İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava (145 sanıklı)

Yer: İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 3 Ocak 2019

Saat: 10.00

6 Ocak

Dava adı: FETÖ'nün "futbolda şike" kumpası davası (107 sanıklı)

Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri

Tarih: 6-17 Ocak

Saat:10.00

Dava adı: İzmir'deki darbe girişimine ilişkin dava (66 sanıklı)

Yer: İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi

Tarih: 6 Ocak 2019

Saat: 10.00

8 Ocak

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (31 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Ocak

Saat: 10.00

9 Ocak

Dava adı: Koza-İpek Holding davası (20 sanıklı)

Yer: Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9 Ocak

Saat: 09.30

Dava adı: FETÖ firarisi Adil Öksüz'ü saklayan sanıkların yargılandığı dava (5 sanıklı)

Yer: İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 9 Ocak

Saat:14.00

13 Ocak

Dava adı: Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası (142 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 13-31 Ocak

Saat: 09.30

14 Ocak

Dava adı: "Örgütün ikinci adamı" olduğu ileri sürülen Cevdet Türkyolu'nun iki yakınının yargılandığı dava (4 sanıklı)

Yer: Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Ocak

Saat: 09.40

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (37 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Ocak

Saat: 10.10

Dava adı: İstanbul üzerinde uçan F-16 pilotunun yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Ocak

Saat: 10.00

15 Ocak

Dava adı: FETÖ'nün futbol yapılanması davası (6 sanıklı)

Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 15 Ocak

Saat: 11.00

16 Ocak

Dava adı: FETÖ firarisi Ergenekon savcısının yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 16 Ocak

Saat: 14.00

Dava adı: Eski kaymakam Ahmet Özkan'ın FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 16 Ocak 2020

Saat: 09.10

17 Ocak

Dava adı: FETÖ ile DHKP/C'nin "ortak kaos planı" davası (13 sanıklı)

Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 17 Ocak

Saat: 11.00

Dava adı: Ergenekon davası eski hakimi Hüsnü Çalmuk'un FETÖ davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan

Tarih: 17 Ocak

Saat: 11.00

Dava adı: Sakarya'daki FETÖ/PDY davası (19 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 17 Ocak

Saat: 10.10

21 Ocak

Dava adı: FETÖ'nün VIP dinleme davası (45 sanıklı)

Yer: İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih 21 Ocak

Saat: 11.30

24 Ocak

Dava adı: FETÖ'nün askeri yargı yapılanması davası (21 sanıklı)

Yer: Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 24 Ocak

Saat: 09.30

28 Ocak

Dava adı: Cami imamının FETÖ propagandası davası (1 sanıklı)

Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi - Çağlayan

Tarih: 28 Ocak

Saat:11.00

Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası (21 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 28 Ocak

Saat: 10.00