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Van'da kayıp çocuğun cesedi bulundu
Van'ın Erciş ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in cesedi bulundu
|01 Ocak 2020 12:02
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Van'ın Erciş ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Serkan Taşdeniz'in cesedi bulundu.
İlçenin Kocapınar Mahallesi'nde evden çıktıktan sonra uzun süre dönmeyen Taşdeniz'in yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, mahallenin 3 kilometre kuzeyindeki Akarsu mevkisinde bir çocuk cesedi buldu.
Ekipler yaptıkları incelemede cesedin 14 yaşındaki Taşdeniz'e ait olduğunu belirledi.
Taşdeniz'in cesedi Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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