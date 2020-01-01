Gençlik Bakanlığı, 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' sloganıyla şehitleri anacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yıl dönümünde, "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" sloganıyla şehitlerini anacak.

Bakanlığın, "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" sloganıyla düzenleyeceği "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programları"nda binlerce genç, şehitler için yürüyecek.

Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, 2-5 Ocak'ta gerçekleştirilecek. Etkinlikler kapsamında 5 Ocak Pazar günü "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma yürüyüşü düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yıl dönümünde Türkiye'nin dört bir yanından binlerce gencin Sarıkamış'a gelip, ecdadını ve şanlı tarihini anacağını belirterek, "Gençlerimiz tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olmanın bilinciyle tek yürek olacaklar ve fedakar ecdadını ve şehitlerini anacaklar." ifadelerini kullandı.

Sarıkamış'ta 105 yıl önce yaşananların, ortaya konulan kahramanlıkların her zaman hatırlanması gerektiğine işaret eden Bakan Kasapoğlu, "Bu cennet toprakları bizlere vatan kılan ecdadın açtığı bu yolda bu aziz coğrafyayı, bu cennet vatanı inşallah gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız." dedi.

- "Beyaz Hüzün" filmi sinema gösterimi

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programları, yarın yönetmenliğini Kenan Korkmaz'ın yaptığı "Beyaz Hüzün" filminin gösterimi ile başlayacak.

Kars Kafkas Üniversitesi'nde öğrenci ve kamu görevlilerine gösterimi yapılacak film, kendisine bağlı birliği Sarıkamış'a ulaştırmak için zorlu bir mücadeleye girişen bir askerin hayatını anlatıyor. Film ayrıca, Türkiye genelinde 45 ilde 30 bin gence de ulaşacak.

- Şehit ve Gazi aileleri onuruna yemek

Etkinliklerin ikinci gününde ise şehit ve gazi aileleri onuruna yemek verilecek.

Ekinata Grand Toprak Otel'de saat 14.30'da düzenlenecek yemeğe 500 kişi katılacak. Kur'an Tilaveti ile başlayacak yemek programının ardından Kars Müftüsü tarafından dua edilecek.

Aynı gün, saat 17.30'da ise Kazım Karabekir Camisi'nde mevlid okutulacak. Kılınacak akşam namazının ardından Diyanet İşleri Başkanlığınca görevlendirilen 12 Mevlithan tarafından Kur'an ve Mevlid okunacak.

- Meşaleli yürüyüş

Mevlid-i Şerif programının ardından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplanacak katılımcılar meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek.

Yürüyüş öncesi meydanda kurulacak sahnede ilahiler ve yerel sanatçılar tarafından Sarıkamış ağıtları okunacak. Ayrıca Sanatçı Ömer Faruk Elmas tarafından kum sanatı gösterisi yapılacak. Saat 18.30'da başlayacak meşaleli yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde son bulacak.

- Kardan Heykeller Sergisi

Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Etkinlikleri, 4 Ocak'ta açılacak Kardan Heykeller Sergisi ile devam edecek.

Açılışa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile diğer protokol üyeleri katılacak.

Aynı gün saat 17.30'da Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meşaleli kayak gösterisi düzenlenecek. Işıklı lazer gösterisinin de yapılacağı etkinlikte, sporcular ellerinde meşalelerle Bayraktepe'den inecek ve meşalelerle "105. YIL" yazısı yazacak.

4 Ocak Cumartesi günü ayrıca saat 18.30'da Ekinata Grand Toprak Oteli'nde bir anma programı düzenlenecek. Programda Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan "Evlat" filminin gösterimi yapılacak. Muğla Üniversitesi'nden Tuncay Öğün tarafından "100 Soruda Sarıkamış" konulu bir sunum gerçekleştirilecek.

- "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma yürüyüşü

Etkinliğin tamamlanacağı 5 Ocak Pazar günü ise "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" anma yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Kızılçubuk Zirve alanından Kars Müftüsü'nün Kur'an Tilaveti ile başlayacak yürüyüş, Ay Yıldız Tören Alanı'nda son bulacak. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an Tilaveti ve çelenk konulmasının ardından Tugay Komutanlığı tarafından bir de harekat brifingi verilecek.

Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, Solotürk ve Çelik Kanatlar Helikopter Ekibi gösterisi ile son bulacak.