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Muğla'da 18 yaşındaki genç tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir genç, tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu
|01 Ocak 2020 12:38
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir genç, tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu.
Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki tamirhanede çalışan Baki Can Hayta'nın (18) iş yerindeki otomobilin içerisinde hareketsiz yattığın fark edenler, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hayta'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Hayta'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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