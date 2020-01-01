1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TESK 'yeni yılda esnafın sorunlarının çözülmesini' bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafların ötelenen sorunlarının 2020'de çözülmesini talep etti
 01 Ocak 2020 12:43
Yazdır
TESK 'yeni yılda esnafın sorunlarının çözülmesini' bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafların ötelenen sorunlarının 2020'de çözülmesini talep etti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 2 milyon esnaf ve sanatkarın meslekleriyle ilgili çeşitli problemleri olduğunu ifade etti.

Bu sorunları TESK olarak dile getirdiklerini belirten Palandöken, geçen yıl ötelenen konuların 2020'de hızlı bir şekilde çözülmesini umut ettiklerini kaydetti.

Palandöken, esnaf kesiminin ekonominin en önemli ayağı olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Zincir marketlerin ve AVM'lerin yarattığı haksız rekabet, ticari akaryakıt verilmesi, sıfır faizli kredi destekleri, etkin bir sicil düzenlemesi, borçlar için yapılanma, elektrik, su, doğal gaz ve internette esnafa özel indirimler gibi konuların ilk önce çözülmesi gerekiyor. Esnafa verilen destek, ekonomiye ve vatandaşa doğrudan destek niteliğindedir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hak-İş Genel Başkanı yeni yıla işten çıkartılan işçinin evinde girdi
01 Ocak 2020 07:28		 Türk-İş Başkanı, maden ocağında işçilerle yemek yedi
31 Aralık 2019 22:39
Antalya Büyükşehir önünde 160 gündür grev var
31 Aralık 2019 21:26		 'Devlet hakimlik yapmadan işverenle anlaşamayız'
31 Aralık 2019 17:45
Altı yılda dernek sayısı yüzde 21 arttı
30 Aralık 2019 11:31		 TŞOF'tan sürücülere yılbaşı uyarısı
30 Aralık 2019 10:51
'Kanal İstanbul'da patlatmalı kazının hasar riski yok'
29 Aralık 2019 22:16		 Ormanda çöp bırakanlara yaptırım talebi
29 Aralık 2019 22:11
Hak-İş Başkanı: Ben burada bir jest göremiyorum
29 Aralık 2019 15:54		 TİSK'in yeni yönetimi belirlendi
29 Aralık 2019 15:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:46 - Terör örgütü DEAŞ'a 'aralık' darbesi13:41 - Başkentte ekmeğe bir yılda ikinci zam13:35 - YKS'ye hazırlanan genç sıcak çikolata istedi, belediye cevap verdi13:32 - Oktay: Savaş uçağı yapacağız; hem insanlısını hem insansızını13:28 - Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi13:26 - Kız çocuklarının okula kazandırılması için ev ev gezilecek13:23 - Ocak'ta hangi FETÖ sanıkları hesap verecek13:16 - İstanbul'da aralık ayında en çok bunların fiyatı arttı13:13 - Tek katlı evler kara gömüldü 40 köy yolu ulaşıma kapandı13:07 - Antalya 2019'u turist rekoruyla kapattı
12:59 - Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı12:53 - MEB öğrenci ve veliler için 'Eğitim Takvimi' hazırladı12:53 - Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde12:43 - TESK 'yeni yılda esnafın sorunlarının çözülmesini' bekliyor12:40 - FETÖ, komiser yardımcılığı sınav sorularını 3 gün önceden vermiş12:38 - Muğla'da 18 yaşındaki genç tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu12:28 - Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu12:10 - 490 gramlık bebek hastanenin maskotu oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Profesöre bekaret davası
Bilge öğretmen, evinde ölü bulundu
Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu!
Hainlere direnen polis memuruna hapis cezası
Uzlaştırmacı sınavında başarılı sayılma şartı değişti
25 milyon aboneye ucuz elektrik imkanı
Fatih'te meslektaşının vurduğu bekçi hayatını kaybetti
Her daireye bir otopark zorunluluğu yine ertelendi
Yeni delil bulunursa, men-i muhakeme kararı bozulabilir
Başkent'te çıkan yangında ölü sayısı 4'e yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuru iğne tedavisi 2
atiye 3
ünal karaman'ın istifasının devlet meselesi haline gelmesi 1
primat 1
müslüman noel kutlamaz 1
kendimden bir başkasını kapsarım 1
fotograflarda kendini begenmeme problemi 4
hepimizin mal varlıkları araştırılsın 2
intihar 2
2020 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Adalet Bakanlığı 7 pedagog alacak
Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam