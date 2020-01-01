1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı

Sabri Ülker Vakfı'nın genç bilim insanlarını teşvik etmek için gerçekleştirdiği "Sabri Ülker Bilim Ödülü 2020" yarışmasına başvurular başladı- Ödülün kazananı 3-5 Haziran 2020'de İstanbul'da düzenlenecek Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu'nda açıklanacak
 01 Ocak 2020 12:59
Yazdır
Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı

Sabri Ülker Vakfı'nın genç bilim insanlarını teşvik etme ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olma misyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği "Sabri Ülker Bilim Ödülü 2020" yarışması, başvuruları açtı.

Sabri Ülker Vakfı açıklamasına göre, toplum sağlığının geleceğine katkı sağlama, toplumun her kesimine beslenme, gıda, sağlıklı yaşam konularında güvenilir kaynaklardan elde edilmiş doğru ve güncel bilgiyi ulaştırmak hedefiyle sürdürülebilir birçok önemli projeyi hayata geçiren Sabri Ülker Vakfı, "Sabri Ülker Bilim Ödülü" yarışması için başvuruları kabul etmeye başladı.

Vakfın 2014 yılından beri genç bilim insanlarını teşvik etmek ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olmak hedefiyle gerçekleştirdiği Sabri Ülker Bilim Ödülü'nün kazananı ise 3-5 Haziran 2020'de İstanbul'da düzenlenecek Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu'nda açıklanacak.

- Kök hücre çalışmaları Doç. Dr. Tamer Önder'e ödül getirmişti

Kazanan bilimsel projenin 100 bin TL ile ödüllendirdiği Sabri Ülker Bilim Ödülü, "Beslenme, Metabolizma ve Toplum Sağlığı" temasıyla düzenleniyor. Uluslararası başvuruya açık olan ve katılım üst yaş sınırının 45 olarak belirlendiği yarışmaya tamamlanmış orijinal projelerle sadece İngilizce başvurulabiliyor. Yarışmaya başvurular, 15 Mart 2020 tarihine kadar https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org adresinden yapılabiliyor.

Geçen yıl Sabri Ülker Bilim Ödülü'ne genetik veya kronik metabolik hastalıkları olan bireylerden UPK hücreleri üretilmesinin ve yeni tedavi yöntemlerinin daha hızlı bir şekilde geliştirilmesi hedefiyle kök hücre özelinde yürüttüğü çalışmalarla, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tamer Önder layık görülmüştü.

Önceki yıllarda ise Ödül "Bağırsak Kök Hücrelerinin Metabolizma ve Beslenmeyle İlişkisi" başlıklı araştırmasıyla Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kanser Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılmaz'a, "Sağlık İçin Bioaktif Lipitler" adlı projesiyle Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay'a ve "DNA-Barkodlama Teknolojisi" yöntemiyle kanserle savaşta yeni, sürdürülebilir ve ekonomik tedavi yöntemlerinin keşfine ışık tutan projesiyle Rockefeller Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr Kıvanç Birsoy'a verilmişti.

- Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu bu yıl İstanbul'da düzenleniyor

Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu, dünyanın dört bir yanından metabolizma alanında bilim insanlarının katılımıyla 3-5 Haziran 2020 tarihinde Sabri Ülker Vakfı'nın ev sahipliğinde, başkanlığını Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil'in yürüttüğü Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenecek.

Sempozyum bu yıl metabolik hastalıkların moleküler ayrıntılarının çözümü ve bu bulguların metabolik hastalıkların tedavisi ve önlenmesinde kullanılması konularına odaklanacak. Sempozyum genç akademisyenlerin uluslararası bilim insanlarıyla buluşması ve yeni ağlar kurması için bir platform da olacak.

- Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil 2019'un en çok atıfta bulunulan araştırmacıları arasına girdi

Sabri Ülker Metabolik Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, Web of Science tarafından belirlenen 2019'un en çok atıfta bulunulan araştırmacılar listesinde yer alıyor.

Merkezde, kronik ve metabolik hastalıkların altında yatan mekanizmaları anlamak, tüm dünyada toplum sağlığa yönelik bu en büyük tehditlerle mücadele için yeni tedavi yollarını belirlemek amacıyla bilimsel araştırmalar yapılıyor.

Genç araştırmacılara da destek veren merkez, araştırmacılara çalışmalarını hayata geçirme, dünyanın en önemli bilim insanlarıyla çalışma ve iş birliği olanağı yapma fırsatı da sunuyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zehirli balon balığının dişleri, dolgu ve kaplamada kullanılacak
30 Aralık 2019 15:30		 'Sosyolog berber'in okuma azmi üniversitelilere ödev konusu oldu
27 Aralık 2019 11:22
45 Üniversite yüksek lisans ve doktora ilanına çıktı
26 Aralık 2019 16:00		 Türk doktorun uluslararası başarısı
26 Aralık 2019 13:39
Van'da hidrojen devrimi
26 Aralık 2019 08:52		 Van YYÜ'den Hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' unvanı
25 Aralık 2019 19:19
Milli davalara bilimsel destek
25 Aralık 2019 09:01		 Yurt dışı kariyerini bırakıp Van'ı tercih etti
24 Aralık 2019 13:47
15 AB ülkesinin yer aldığı projeyi Türkiye'de Egeli akademisyen yürütecek
24 Aralık 2019 13:31		 'Kamu kurumlarına 'Ar-Ge' hizmeti başlatıyoruz'
24 Aralık 2019 11:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:46 - Terör örgütü DEAŞ'a 'aralık' darbesi13:41 - Başkentte ekmeğe bir yılda ikinci zam13:35 - YKS'ye hazırlanan genç sıcak çikolata istedi, belediye cevap verdi13:32 - Oktay: Savaş uçağı yapacağız; hem insanlısını hem insansızını13:28 - Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi13:26 - Kız çocuklarının okula kazandırılması için ev ev gezilecek13:23 - Ocak'ta hangi FETÖ sanıkları hesap verecek13:16 - İstanbul'da aralık ayında en çok bunların fiyatı arttı13:13 - Tek katlı evler kara gömüldü 40 köy yolu ulaşıma kapandı13:07 - Antalya 2019'u turist rekoruyla kapattı
12:59 - Sabri Ülker Bilim Ödülü başvuruları başladı12:53 - MEB öğrenci ve veliler için 'Eğitim Takvimi' hazırladı12:53 - Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde12:43 - TESK 'yeni yılda esnafın sorunlarının çözülmesini' bekliyor12:40 - FETÖ, komiser yardımcılığı sınav sorularını 3 gün önceden vermiş12:38 - Muğla'da 18 yaşındaki genç tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu12:28 - Borsa'da 2019 boğaların yılı oldu12:10 - 490 gramlık bebek hastanenin maskotu oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Profesöre bekaret davası
Bilge öğretmen, evinde ölü bulundu
Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu!
Hainlere direnen polis memuruna hapis cezası
Uzlaştırmacı sınavında başarılı sayılma şartı değişti
25 milyon aboneye ucuz elektrik imkanı
Fatih'te meslektaşının vurduğu bekçi hayatını kaybetti
Her daireye bir otopark zorunluluğu yine ertelendi
Yeni delil bulunursa, men-i muhakeme kararı bozulabilir
Başkent'te çıkan yangında ölü sayısı 4'e yükseldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ankara havaları 1
hepimizin mal varlıkları araştırılsın 2
primat 1
intihar 2
kendimden bir başkasını kapsarım 1
yılbaşı 1
işte türkiye'nin otomobili 4
cranium 1
müslüman noel kutlamaz 1
özel sektörün köle alımları 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Adalet Bakanlığı 7 pedagog alacak
Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam