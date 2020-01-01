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Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde

Anne Sevdet Demir: Bugün oğlum yanımızda olsaydı, huzurumuz yerinde olacaktı. Yeni yılı kutlardık, birlikte yemek hazırlardık, oturur sohbet ederdik"- Baba Şevket Bingöl:- "2020'ye oğluma sarılarak girmek istiyordum. Bütün çocuklarımla bir arada olmak istiyordum"
 01 Ocak 2020 12:53
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Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 121'inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Sevdet Demir, oğlu Fatih'in 4 yıl önce Hani ilçesinde ekmek fırınında çalışırken HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyledi.

- "Çocuğumuz yok, evde huzurumuz kalmadı"

Eyleme kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Demir, "Eminiz ki HDP çocuğumuzu dağa götürmüş. Çocuğumuzu nasıl kandırıp götürdüyse öyle de geri getirsinler. Çocuğumuz için buraya gelmişiz." dedi.

Çocukları gelene kadar eyleme devam edeceklerini belirten Demir, şöyle konuştu:

"Çocuğumuz yok, evde huzurumuz kalmadı. Ne hakları var çocuklarımızı götürmüşler, getirmiyorlar? Kar da yağsa, soğuktan ölsem de çocuğumu alana kadar buradan gitmiyorum. Çocuğumuzu istiyoruz. Evladımızı istemek hakkımızdır. Onlar için mi çocuğumuzu doğurduk? Ne halde yetiştirdik onları. Oğlum gelene kadar gitmiyorum."

Demir, evladını çok özlediğini anlataraka, "Bugün oğlum yanımızda olsaydı huzurumuz yerinde olacaktı. Yeni yılı kutlardık birlikte yemek hazırlardık. Birlikte oturur sohbet ederdik. Ne bayramımız ne düğünümüz ne de yeni yılımız var. Birimiz eksiğiz ama sanki hepimiz eksiğiz. Hiçbir şeyden tat almıyoruz." diye konuştu.

- "121 sene de olsa burada olacağım"

Anne Emine Kaya da evladına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

"Oğlumu HDP kaçırdı, PKK'ya verdi. 121 gündür buradayım. İnşallah oğlumdan haber alacağım, almasam da buradan gitmiyorum. 121 sene de olsa burada olacağım." ifadelerini kullanan Kaya, oğlundan iyi bir haber alabilmeyi umut ettiğini, onu çok özlediğini anlattı.

- "Çocuğumu almadan gitmeyeceğim"

5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan baba Şevket Bingöl, evlatları için yılbaşında da yeni yılda da nöbete devam ettiklerini belirtti.

Yeni yıla buruk bir şekilde girdiklerini aktaran Bingöl, "Yılbaşında boynumuz büküktü. Herkes çocuklarıyla birlikte, sevinçli, biz ise üzgündük. Çünkü çocuklarımızı dağa kaçırdılar. HDP çocuklarımızı kandırdı, götürdü. 121 sene de geçse HDP'den, PKK'dan çocuğumu almadan, gitmeyeceğim. Çünkü HDP benim çocuğumu götürdü." şeklinde konuştu.

Oğlu Tuncay'ın kokusunu, sesini özlediğini dile getiren Bingöl, polis veya asker olmak isteyen oğlunun hayallerinin de yarım kaldığını kaydetti.

Bingöl, "2020'ye oğluma sarılarak girmek istiyordum. Bütün çocuklarımla bir arada olmak istiyordum. Neden buradayım? Boynum neden bükük? Çünkü HDP Kürt kanı üzerinden oyun oynuyor. Kürtleri Kürtlere kırdırtıyor. HDP milletvekillerine seslenmek istiyorum. Buradan siyaset yapmayın, Kürt kanı üzerinden artık oyun oynamayın. Onları istifaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Oğluna seslenen Bingöl, "Halimiz perişan. Sensiz olmuyor. Güvenlik güçlerini, askeri, polisi nerede görürsen, kaçıp onlara teslim ol." dedi.
Anadolu Ajansı
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