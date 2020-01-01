Antalya 2019'u turist rekoruyla kapattı

Antalya, 2019 yılını rekorlarla kapattı. Kente gelen turist sayısı 14 milyon 907 bin 862 olurken, ilk sırada 5 milyon 406 bin 353 turist ile Ruslar yer aldı.

Deniz, kum, güneş ve lüks otellerin yanı sıra kültürel yapısıyla da dikkat çeken Antalya, bu yıl da milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. 'Turizmin başkenti' olarak nitelendirilen Antalya, 2019 sezonunu rekorlarla kapattı. Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Kasım 2019 yılı sınır verilerine göre önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye'yi yüzde 14,31 artışla 42 milyon 910 bin 408 yabancı ziyaret etti. Kasım ayında ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 11,41 artış ile 2 milyon 190 bin 622 oldu.

Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği rakamlarına göre 2019 yılında kente gelen turist sayısı 14 milyon 907 bin 862 oldu. Kent 2016 yılında 6 milyon 181 bin 913, 2017 yılında 9 milyon 738 bin 962, 2018 yılında ise 12 milyon 712 bin 603 turiste ev sahipliği yapmıştı. Sadece 2019 yılının Aralık ayında 227 bin 701 turisti ağırlayan kent, 2016 yılının aynı döneminde 106 bin 603, 2017'de 121 bin 937, 2018'de ise 199 bin 330 turist ağırladı. Ocak-Kasım ayları arasında kente gelen turistlerin milliyetlerine göre dağılımında ise ilk sırada yine 5 milyon 406 bin 353'le Ruslar yer aldı. Ruslardan sonra ikinci sırada 2 milyon 584 bin 341 ile Almanlar, üçüncü sırayı da 798 bin 817 turist rakamıyla Ukrayna aldı. Ukrayna'dan sonra dördüncü sırada 694 bin 928'le İngiltere, beşinci sırada 548 bin 180'le Polonya, altıncı sırada ise 409 bin 543 turistle Hollanda yer aldı.

Yükseliş Nisan'da başladı

Kent, Ocak ayında 139 bin 308, Şubat'ta 152 bin 802, Mart'ta ise 279 bin 97 turisti ağırlarken, Nisan'da 954 bin 702, Mayıs'ta 1 milyon 707 bin 579, Haziran'da da 2 milyon 228 bin 992 turisti ağırladı. Temmuz ayında 2 milyon 533 bin 458 turist rakamıyla artış yaşayan Antalya, Ağustos'ta ise 2 milyon 509 bin 303 turiste ev sahipliği yaptı. Kenti Eylül ayında 2 milyon 184 bin 130, Ekim'de 1 milyon 658 bin 534, Kasım'da ise 332 bin 252 turist ziyaret etti.

Sadece Aralık ayında kente iç ve dış hatlarda toplam bin 726 uçak iniş yaparken, 2018'in aynı döneminde bin 464 uçak iniş yapmıştı. Gelen-giden uçak sayısı da toplam 6 bin 634 olarak kaydedildi. Aralık ayında gelen uçak sayılarına göre en çok uçak ayın 20'sinde geldi. 20 Aralık'ta kente 78 uçak iniş yaparken, en az uçak ise 45 rakamıyla 30 Aralık'ta geldi.