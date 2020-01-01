İstanbul'da aralık ayında en çok bunların fiyatı arttı
|01 Ocak 2020 13:16
|Yazdır
İstanbul'da 2019 Aralık ayında, perakende fiyatlar bir önceki (Kasım) aya göre yüzde 1,07, toptan fiyatlar ise yüzde 1,40 arttı.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aralık 2019 Fiyat İndeksleri'ni açıkladı.
Buna göre, İstanbul'da 2019 Aralık ayında, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2019 Kasım ayına göre yüzde 1,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,40 arttı
İTO 1995 Bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Aralık ayında 2018 Aralık ayına göre yüzde 13,41, 1963 Bazlı Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 7,68 yükseldi.
Aralık 2019'da perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ev eşyası harcamalarında yüzde 1,74, gıda harcamalarında yüzde 1,55, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,08, konut harcamalarında yüzde 0,82, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,75 artış görüldü.
Giyim harcamalarında yüzde 0,44, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,20 azalış görüldü. Diğer harcamalarda fiyat değişimi izlenmedi.
- Toptan gıda aylık bazda yüzde 2,67 arttı
Aralık 2019'da toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; gıda maddeleri grubunda yüzde 2,67, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,53, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,93, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,82, madenler grubunda yüzde 0,09 artış yaşandı. Kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,61 azalış görülürken, mensucat grubunda fiyat hareketi görülmedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Başkentte ekmeğe bir yılda ikinci zam
01 Ocak 2020 13:41
|Resmi Gazete'de yayımlandı! 159 lira ceza uygulanacak
31 Aralık 2019 20:19
|Muhasebecilerin yeni ücret tarifeleri belirlendi
31 Aralık 2019 19:48
|Enerji piyasalarında uygulanacak para cezalarına zam
31 Aralık 2019 19:29
|2020 yılı için değerli kağıt bedelleri belirlendi
31 Aralık 2019 19:12
|2019'da ekonomide neler yaşandı?
31 Aralık 2019 14:32
|Çevre cezaları yüzde 22,5 artırıldı
31 Aralık 2019 12:28
|Ekonomiye güven yaklaşık 1,5 yılın zirvesinde
30 Aralık 2019 13:52
|Belediye'den 400 kalem hizmete zam
28 Aralık 2019 14:26
|2020 yılı için net asgari ücret belli oldu
26 Aralık 2019 17:06