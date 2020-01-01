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İstanbul'da aralık ayında en çok bunların fiyatı arttı

İTO verilerine göre İstanbul'da 2019 Aralık ayında, perakende fiyatlar 2019 Kasım ayına göre yüzde 1,07, toptan fiyatlar ise yüzde 1,40 arttı. İTO Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Aralık ayında 2018 Aralık ayına göre yüzde 13,41, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 7,68 yükseldi
 01 Ocak 2020 13:16
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İstanbul'da aralık ayında en çok bunların fiyatı arttı

İstanbul'da 2019 Aralık ayında, perakende fiyatlar bir önceki (Kasım) aya göre yüzde 1,07, toptan fiyatlar ise yüzde 1,40 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aralık 2019 Fiyat İndeksleri'ni açıkladı.

Buna göre, İstanbul'da 2019 Aralık ayında, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2019 Kasım ayına göre yüzde 1,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,40 arttı

İTO 1995 Bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Aralık ayında 2018 Aralık ayına göre yüzde 13,41, 1963 Bazlı Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 7,68 yükseldi.

Aralık 2019'da perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ev eşyası harcamalarında yüzde 1,74, gıda harcamalarında yüzde 1,55, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,08, konut harcamalarında yüzde 0,82, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,75 artış görüldü.

Giyim harcamalarında yüzde 0,44, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,20 azalış görüldü. Diğer harcamalarda fiyat değişimi izlenmedi.

- Toptan gıda aylık bazda yüzde 2,67 arttı

Aralık 2019'da toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; gıda maddeleri grubunda yüzde 2,67, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 1,53, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,93, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,82, madenler grubunda yüzde 0,09 artış yaşandı. Kimyevi maddeler grubunda yüzde 1,61 azalış görülürken, mensucat grubunda fiyat hareketi görülmedi.

Anadolu Ajansı
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