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Kız çocuklarının okula kazandırılması için ev ev gezilecek

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kız çocuklarının yaşam standartlarını kolaylaştırmak ve okula devam etmelerini sağlamak amacıyla ev ev dolaşacaklarını söyledi
 01 Ocak 2020 13:26
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Kız çocuklarının okula kazandırılması için ev ev gezilecek

Şırnak'ta Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği'nce 'Kız çocuklarımızın geleceği için bir tuğla da siz koyun projesi' kapsamında hazırlanan 'El emeği göz nuru' sergisinin açılışına yapıldı. Geliri kız çocuklarının eğitimine bağışlanacak serginin açılışına Vali Ali Hamza Pehlivan, AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan ile çok sayıda davetli katıldı.

Serginin açılış töreninde konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, terör örgütü PKK'nın Şırnak'ta eğitimi suiistimal ettiğini söyledi. Bölgenin terörden arınmasıyla oluşan huzur ortamı Şırnak'ta okullaşma oranını artırdığını anlatan Vali Pehlivan, şunları söyledi

Şırnak'ta terör örgütünün her konuda olduğu gibi suiistimal ettiği alanlardan biri eğitim. İnsanlarımızın eğitilmesi özellikle kadınlarımızın ve kızlarımızın eğitilmesi konusunda sivil inisiyatifin ortaya konulması, terörün belini kırmak suretiyle yakalamış olduğumuz huzur ortamının daha kalıcı hale gelmesini sağlayacaktır. Analarımız, Kız kardeşlerimiz kadınlarımız bu huzura sahip çıktıkça inşallah bundan sonra geri dönülemez bir yolda ilerleyeceğiz. İnsanlarımızı eğiteceğiz var olan yeteneklerini geliştireceğiz. Bugün epey mesafeler kat etmişiz. Bugün Şırnak'ta okullaşma oranında çok iyi noktalardayız. Ana sınıflarında okullaşmada yüzde 85'lerdeyiz. Bu Türkiye ortalamasının da üstünde bir rakamdır. Bunu ortaokula, ortaöğretime ve üniversite hayatına da yansıtmalıyız. Kız çocuklarımızın temel eğitim almasının ötesinde ortaöğretim ve yükseköğretimde sayılarının artması konusunda da bir çaba içerisindeyiz. Kız çocuklarımız mağdur edilmemesi, okula gitmesi, meslek sahibi olması ve ilgili diğer hususlarda muhakkak yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız var. Bu sorumluluğu hep birlikte taşımalıyız, toplumsal duyarlılık oluşturmalıyız.

'HER KIZ ÇOCUĞUNA ULAŞMAK ZORUNDAYIZ'

Şırnak Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka ise kız çocuklarının okula kazandırılması amacıyla ev ev dolaşılması için çalışmaların yapılması zorunluluğu olduğuna dikkat çekti. Erken yaşta evlilik, maddi imkansızlıklar ve eğitimsiz ailelerin geleneksel tutumları nedeniyle her yıl binlerce kız çocuğu okuldan ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Yarka, Bu durum maalesef bölgemizde, özellikle de kırsal kesimlerde çok daha büyük bir sorun teşkil etmektedir. Her yıl binlerce kızımızın geleceği bir hiç uğruna heba edilmektedir. Ülkemizde gerek devlet politikaları, gerek sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları sonucu üretilen projelerle bu konuda belli bir yol kat edilse de yeterli olmadığı hepimizin malumudur. Bugünün çocukları, gençleri, yarının anneleri, doktorları, öğretmenleri olacak kız çocuklarımızın hayatında bir mihenk taşı olmak hepimizin temel görevidir. Okuyan kız çocuklarımızın eğitim şartlarını, yaşam standartlarını kolaylaştırmalı, okula devam etmelerini sağlamalıyız. Okuyamayanların da okula kazandırılması için hepimiz gereken azmi göstermeliyiz. Bizler Şırnak il sınırları içerisinde bulunan her mahalleye, her köye ve en ücra mezraya dahi giderek, kapı kapı her kız çocuğuna ulaşmak zorundayızö dedi.
DHA
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