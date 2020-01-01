Oktay: Savaş uçağı yapacağız; hem insanlısını hem insansızını

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği dinamizmle, ekonomik saldırıların tamamen üstesinden gelinmiştir."

"(Barış Pınarı Harekatı) Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var orada."

"(Libya'da, Kıbrıs'ta ne işiniz var) diye soranlara sesleniyorum. Bize karşı oynanan oyunları yıkmak, bu oyunları bozmak üzere oradayız."

"Türkiye'siz herhangi bir planın bölgede başarılı olma şansı asla ve asla yoktur. Kim olursa olsun."

"Libya'yla olan anlaşma ile bizi karaya hapsetme oyununu bozduk."

"F-35 ile S-400'ün ne alakası var. F-35 İsrail'de uçtuğunda bölgeden teknolojisi çalınmıyor da Türkiye'de uçtuğunda mı teknolojisi çalınıyor?"

"Türkiye savaş uçağı yapacak; hem insanlısını hem insansızını hem de F-35 veya ötesindeki bir özellikte bunu yapıyor olacağız."