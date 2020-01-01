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Başkentte ekmeğe bir yılda ikinci zam

Yeni yılın gelmesiyle birlikte ilk zamlar, ekmek, poğaça ve simide zam geldi. Ekmeğe yüzde 20'lik gelen zamla yeni fiyatı 1.50 TL oldu
 01 Ocak 2020 13:41
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Başkentte ekmeğe bir yılda ikinci zam

Ankara'da ekmek fiyatları ne kadar? Ankara'da simit ne kadar oldu? Ankara'da halk ekmek fiyatları ne kadar?

Ankara'da 1.25 TL olan 200 gramlık ekmeğin fiyatının 1.50 TL'ye yükseldi. Fiyatlara zam yapılmasında maliyet artışının etkili olduğu belirtildi. Un fiyatındaki yükselişin yanı sıra elektrik ve suya yapılan zamlar da maliyetleri arttırdı. Böylece ekmeğe yüzde 20 zam yapılmış oldu.

Fakat Halk Ekmek'e ise herhangi bir zam gelmedi. Halk Ekmek Başkent genelinde 70 kuruşa satılmaya devam edecek.

Bir Yılda İki Kere Zam

Ankara'da en son 2019 Nisan'ında ekmeğe zam yapılmıştı. 1 lira olan ekmeğin fiyatı 1.25 liraya yükselmişti. Ekmeğe yüzde 50 zam yapılarak 1.50 olması reddedilerek 1.25 lirada anlaşılmıştı. Nisan ayında yapılmayan ekmeğe zam şimdi yapılmış oldu.

Memurlar.Net
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