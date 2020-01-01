Terör örgütü DEAŞ'a 'aralık' darbesi

Terör örgütü DEAŞ'a karşı etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, yılın son ayında da yurt genelindeki operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

DEAŞ'a karşı çalışmalarını sürdüren ve şehirlerin yanı sıra sınırda da güvenlik önlemlerini artıran Türkiye, terör örgütüne yönelik hem yurt içi hem de dışında çok yönlü mücadele sergiliyor.

İnsanların en mutlu günlerini kana bulayan, yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin aralık ayında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Özellikle yeni yıl öncesi şafak vakti ve farklı kentlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla örgüte nefes aldırmayan güvenlik güçleri, teröristlerin düzenlemeyi planladığı çok sayıda eylemi başarılı çalışmalarla engelledi.

- Aralık ayında 333 zanlı yakalandı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen ay düzenlenen operasyonlarda aralarında çok sayıda yabancının da bulunduğu 333 zanlı gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Zanlılardan bir bölümü sınır dışı edildi, mahkemeye çıkarılanlardan 38'i tutuklandı.

Şüphelilerden bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

- Bazı operasyonlar

Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verilen DEAŞ üyesi 12 yabancı uyrukludan 7'si Ankara'da yakalandı.

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul merkezli Konya ve Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüte finansal destek amacıyla hırsızlık, gasp veya soygun yaptıkları ve Suriye'deki DEAŞ üyelerinin diğer terör örgütlerinin elinden kurtarılması için faaliyet yürüttükleri iddia edilen zanlılara yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de düzenlenen DEAŞ operasyonunda yılbaşı öncesi veya yılbaşında örgüt adına eylem yapabilecekleri değerlendirilen, aralarında infaz talimatları veren teröristin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 9'unun ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

Malatya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da aranan terör örgütü DEAŞ zanlısı Mehmet B. yol uygulamasında yakalandı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 29 Ekim'de tekel bayisine terör örgütü DEAŞ üyelerince el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıya ilişkin, şüpheliler ile irtibatlı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu E.K. Bursa'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden birinin El Bab'da örgütün sözde takım komutanı olduğu belirlendi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri sınır dışı edildi.

Mardin merkezli 10 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden ikisi örgüt elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin akrabası 4 zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey emiri ve savaşçısı oldukları ileri sürülen Suriye uyruklu 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan Irak uyruklu iki şüpheli tutuklandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Hol Kampı'ndan kaçan DEAŞ üyesi 12 kadın, Hatay'da güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli oto tamircisi tutuklandı.

İstanbul, Düzce, Konya, Balıkesir, Şanlıurfa ve Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

- Yeni yıl öncesi DEAŞ'a darbe

Güvenlik güçlerince yeni yıl öncesi örgüte ağır darbe vuruldu.

Ankara, İstanbul, Batman, Kayseri, Adana, Bursa, Hatay, Samsun, Bingöl, Mardin, Kırşehir, İzmir, Kocaeli, Gaziantep ve Muş'ta 30-31 Aralık'ta düzenlenen operasyonlarda 184 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir'de gözaltına alınan 5 zanlı, Gaziantep'te gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü, Kocaeli'de 3, Denizli'de ve Samsun'da ise birer şüpheli tutuklandı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

- DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı

Burdur ve Hatay'da eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi M.E'nin de aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.

M.E'nin 2013-2017 yıllarında örgüt elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'den direkt emirler aldığı, örgüt içindeki çocukların eğitiminden sorumlu olduğu, eğittiği çocuklardan görüşlerine uymayanları infaz ettirdiği, DEAŞ'lı çocukların eğitimleri için özel ekip kurduğu ve örgüt propagandası için video yayımlandığı, Bağdadi'nin öldürülmesinden dolayı Türkiye'de intikam eylemi yapmayı planladığı tespit edildi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz." dedi.

- 110 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi

İçişleri Bakanlığınca 1 Kasım-19 Aralık tarihlerinde 110 yabancı terörist savaşçı ülkelerine gönderildi.

11 Kasım-19 Aralık'ta 21 Alman, 13 Fransız, 5 İngiliz, 2 Belçika, 2 Hollanda, 2 Faslı, 2 Kosovalı, bir Danimarkalı, bir ABD'li, bir Yunanistanlı, bir İrlandalı, bir Avustralyalı ile diğerleri farklı uyruklardan olmak üzere 110 YTS sınır dışı edildi.

Geri gönderme merkezlerinde ülkelerine gönderilmek üzere 849 YTS'li kaldı. İlerleyen günlerde YTS'lerin ülkelerine gönderilmesine devam edileceği öğrenildi.

- Patlayıcı eğitimi veren DEAŞ'lı teröristin faaliyetleri iddianamede

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesiyle soruşturma yürütülen Suriye uyruklu biri tutuklu 3 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamede, tutuklu sanık Muhammed O'nun anlık mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden örgüt üyelerine patlayıcı eğitimleri verdiği belirtildi.

- DEAŞ'lıların yargılanma süreci

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında iki tutuksuz sanık H.Ö. ve A.T. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Kırıkkale'de 10 Temmuz'da el ve ayakları plastik kelepçeyle bağlı şekilde toprağa gömülü bulunan Irak uyruklu kişinin ölümüyle ilgili soruşturma tamamlanarak, terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları öne sürülen 6 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Irak uyruklu şüpheliler hakkında "tasarlayarak canavarca hisle öldürme", "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma" suçlarından ceza istendi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Suriye uyruklu şüpheli Muhammet H. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuklanan Suriye uyruklu Ahmet İ, Mahmut İ, Mezin E. ve Musleh İ. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik dava açılan Suriye uyruklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Esasa ilişkin mütalaasını sunan iddia makamı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında 3'ü tutuklu 9 zanlı hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan 6'sı tutuklu 9 sanık hakim karşısına çıktı.