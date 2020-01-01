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Bakan Koca: Sezaryen değil, normal doğumu teşvik edeceğiz

Sağlık Bakanı Koca: 2020 yılında güçlü bir Doğum Eylem Planı'nı devreye sokacağız. Özellikle sezaryen değil, normal doğumu teşvik edeceğiz
 01 Ocak 2020 14:09
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Bakan Koca: Sezaryen değil, normal doğumu teşvik edeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020'de güçlü bir Doğum Eylem Planı'nı devreye sokacaklarını ve bu kapsamda özellikle normal doğumu teşvik edeceklerini bildirdi.

Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeklerinden Hatice-Erdal Açıkel çiftinin dördüncü çocuğu olarak 3 kilo 880 gram ağırlığında dünyaya gelen "Gökhan" bebeği ziyaret etti.

Bebeğin sağlık durumu hakkında bilgi alan ve normal doğumla dünyaya geldiğini öğrenen Koca, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Koca, "Özellikle yeni dönemde, 2020 yılında güçlü bir Doğum Eylem Planı'nı devreye sokacağız. Bunun hazırlıklarını yaptık. Burada özellikle sezaryen değil, normal doğumu teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sezaryende oranların dünya ortalamasının çok üzerinde olduğuna işaret eden Koca, özellikle özel sektör ve üniversitelerde sezaryen doğum oranlarının yüzde 74-75'lere kadar çıktığını kaydetti.

Bu oranın kamu hastanelerinde daha makul olduğuna değinen Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde de "Her gebeye bir ebe-her odaya bir ebe" uygulamasını başlattıklarını ve böylelikle primer sezaryen oranının yüzde 15'lere kadar düştüğünü anlattı.

Bakan Koca, şunları söyledi:

"2020'de özellikle 'anne dostu hastane' sayılarımızı daha da artırarak, normal doğum sayılarını artıran, sezaryene tıbbi müdahale dışında izin vermeyen bir yaklaşımı devreye sokmak istiyoruz. Çünkü sezaryenin cerrahi bir ameliyat olduğunu biliyoruz. Yani tıbbi gereklilik söz konusu olduğunda yapılması, normal, isteğe bağlı olarak yapılmaması gereken bir cerrahi müdahale. Çünkü hem anne hem bebeğin sağlığı için zararlı olduğunu, bu anlamda yapılmaması gerektiğini iyi biliyoruz."

2020 yılının sağlıklı, huzurlu ve mutlu geçmesi temennisinde bulunan Koca, fedakar ve özverili çalışan, 1 milyonu aşkın sağlık personelinin de yeni yılını kutladı.

Sağlık Bakanı Koca, açıklamalarının ardından, Gökhan bebeğe altın taktı, anne Hatice Açıkel'e de çiçek ve hediye verdi.

Hatice-Erdal Açıkel çifti de bebeklerini kucaklarına almaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Hastanenin çocuk acil bölümünde tedavi gören hastaları da ziyaret eden Koca, ardından 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne geçti.
Anadolu Ajansı
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