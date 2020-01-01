1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alkol komasına giren diş hekimi öldü, iki arkadaşı tedavide

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yılbaşı kutlamasında aşırı alkol alıp, komaya girdikleri öne sürülen diş hekimi Betül Karaayvaz (26) öldü, kendisi gibi diş hekimi olan arkadaşı Kaan Y. ile doktor Süleyman Ali Y. ise hastanede tedaviye alındı
 01 Ocak 2020 14:17
Yazdır
Alkol komasına giren diş hekimi öldü, iki arkadaşı tedavide

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yılbaşı kutlamasında aşırı alkol alıp, komaya girdikleri öne sürülen diş hekimi Betül Karaayvaz (26) öldü, kendisi gibi diş hekimi olan arkadaşı Kaan Y. ile doktor Süleyman Ali Y. ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, Pamukkale ilçesi Güzelköy Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde bulunan iki katlı evde meydana geldi. Harita mühendisi Berkay T. (30), yeni yıl kutlaması için arkadaşları diş hekimleri Betül Karaayvaz ve Kaan Y., plastik cerrah Süleyman Ali Y., harita mühendisleri Özgür Deniz A. ve Nurullah T.'yi evine davet etti. Grup, gece boyunca alkol aldı. Sabah uyandıklarında Betül Karaayvaz, Süleyman Ali Y. ve Kaan Y.'nin hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Betül Karaayvaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bilinçleri kapalı olan Süleyman Ali Y. ve Kaan Y. ise ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkol komasına girdikleri değerlendirilen Süleyman Ali Y. ve Kaan Y.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Savcının incelemesinin ardından Karaayvaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan diğer 3 kişi ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İÇKİLER 'KAÇAK' VEYA 'SAHTE' DEĞİL

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere evden gıda ve içeceklerden numune aldı. Yapılan bandrol kontrollerinde tüketilen alkollü ürünlerin kaçak ve sahte olmadığı, kurumsal marketlerden alındıkları belirlendi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Evli kadını takip edip taciz eden şahıs tutuklandı
01 Ocak 2020 16:06		 Muğla'da 18 yaşındaki genç tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu
01 Ocak 2020 12:38
Van'da kayıp çocuğun cesedi bulundu
01 Ocak 2020 12:02		 Antalya Havalimanında 7 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi
01 Ocak 2020 11:32
Hasta yakınlarıyla çıkan arbedede 8 güvenlik görevlisi yaralandı
01 Ocak 2020 11:30		 Başkentte trafik kazaları: 1 ölü, 1 yaralı
01 Ocak 2020 10:56
Kredi çekerek uyuşturucu temin eden iki şüpheli tutuklandı
01 Ocak 2020 10:30		 Bursa'da can pazarı... Alevler içinde kalan 12 kişi kurtarıldı
01 Ocak 2020 09:40
Hainlere direnen polis memuruna hapis cezası
01 Ocak 2020 08:44		 Bebeğinin yanında öldürülen anne 20 yerinden bıçaklanmış
01 Ocak 2020 08:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:12 - Taksim'de güneş ve dolu yağışı bir arada16:59 - 'Kulüp borçlarının büyük sebebi yabancı futbolcular'16:40 - Kol protezlerine Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde ulaştı16:35 - Gıda'da yeni dönem başlıyor16:30 - Çocuklar bu hastaneyi çok sevdi16:22 - 'Umreye gittim' diyen sürücü, alkolsüz olduğunu hastane raporuyla kanıtladı16:18 - Kayak tutkunları bir çok ilden gelerek Hakkari'de kayak yaptı16:09 - Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor16:06 - Evli kadını takip edip taciz eden şahıs tutuklandı16:04 - Kütahya'da filtre takmayan iki termik santral mühürlendi
16:00 - Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları durduruldu15:52 - İş arayan değil iş kuran üniversite mezunları olacak15:47 - Bir şehir piyango talihlisini merak ediyor15:39 - Türkiye'nin 'amiral gemisi' milli yazılımla donatılıyor15:36 - Polisin 2020'deki ilk alkollü vatandaş sınavı15:32 - Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi15:25 - Yargıda seri muhakeme ve basit yargılama dönemi başladı15:21 - Kanal İstanbul'da yatay mimariye dikkat edilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu!
Profesöre bekaret davası
Bilge öğretmen, evinde ölü bulundu
Hainlere direnen polis memuruna hapis cezası
Başkentte ekmeğe bir yılda ikinci zam
Uzlaştırmacı sınavında başarılı sayılma şartı değişti
25 milyon aboneye ucuz elektrik imkanı
İki köprünün geçiş ücretlerine yüzde 14 zam
Fatih'te meslektaşının vurduğu bekçi hayatını kaybetti
Her daireye bir otopark zorunluluğu yine ertelendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
işte türkiye'nin otomobili 3
ünal karaman'ın istifasının devlet meselesi haline gelmesi 1
mısra öz sel'in ifadeye çağrılması 1
Sana layık kul olamadık 1
kuru iğne tedavisi 2
sevda yüklü kervanlar 1
özel sektörün köle alımları 1
atiye 4
mertcan bilici 1
2020 2
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Adalet Bakanlığı 7 pedagog alacak
Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam