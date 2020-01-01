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YHT'lerde günlük taşınan yolcu sayısında hedef 30 bin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: İşletmeye alınacak yeni setlerle YHT ile günlük taşınan yolcu sayısının 2020'nin son çeyreğinde 30 bine ulaşması bekleniyor
 01 Ocak 2020 14:22
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YHT'lerde günlük taşınan yolcu sayısında hedef 30 bin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, işletmeye alınacak yeni yüksek hızlı tren (YHT) setleriyle, taşınan günlük yolcu sayısının 2020'nin son çeyreğinde 30 bine ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Turhan, TCDD Taşımacılık AŞ'nin faaliyete başlamasının 4'üncü yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin demir yolu taşımacılığının serbestleştirilmesinin ardından demir yolu tren işletmecisi olarak kurulduğunu ifade etti.

Kuruluşun, rekabete açılan demir yolu sektöründe yüksek hızlı trenler, konvansiyonel ana hat ve bölgesel trenler, kent içi toplu taşımacılıkta Marmaray ve Başkentray ile feribot işletmeciliği, lojistik faaliyetler ve demir yolu araçlarının bakım-tamir ve revizyonunu üstlendiğini anlatan Turhan, "TCDD Taşımacılık, tren işletmeciliğinde liderliğini sürdürüyor." dedi.

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Konya-Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı demir yolu hatlarında günde yaz döneminde 48, kış döneminde 44 seferle 22 bin yolcuya hizmet verildiğini dile getiren Turhan, müşteri memnuniyet oranının yüzde 98'e ulaştığını bildirdi.

Turhan, YHT-otobüs ve YHT-tren kombine taşımacılığıyla Bursa, Kütahya, Tavşanlı, Afyonkarahisar, Karaman, Antalya ve Alanya'ya seyahat süresinin önemli oranda azalmasıyla YHT'ye talebin her geçen gün arttığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Artan yolcu talebini karşılamak üzere Almanya'dan temin edilecek 12 yeni YHT setinin ikisi aralık ayında teslim alındı. Diğer 10 YHT setinin de bu aydan itibaren birer ay arayla teslim alınması planlanıyor."

Testleri tamamlanan setlerin 1 Şubat'tan itibaren sırayla işletmeye alınacağını kaydeden Turhan, "Bunun sonucunda YHT'lerin hem sefer sayısı hem yolcu kapasitesi önemli oranda artacak. İşletmeye alınacak yeni setlerle YHT ile şu anda 22 bin olan taşınan günlük yolcu sayısının 2020'nin son çeyreğinde 30 bine ulaşması bekleniyor." ifadesini kullandı.

- "Marmaray'da 500 bin yolcuyla rekor kırıldı"

Turhan, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Marmaray'ın kent içi toplu taşımacılıkta İstanbullulara büyük kolaylık sağladığını, YHT'lerin ve diğer trenlerin Avrupa'ya geçişine olanak tanıdığını kaydetti.

Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme kesimi 29 Ekim 2013'te işletmeciliğe açılan Marmaray'da günde 182 bin kişiye hizmet verildiğini anlatan Turhan, Gebze-Halkalı kesiminin 12 Mart'ta açılmasıyla günlük taşınan yolcu sayısının yüzde 136 artışla 430 bine ulaştığını, geçen yıl 20 Kasım'da 500 binin üzerinde yolcu taşınarak rekor kırıldığını dile getirdi.

Ayrıca, YHT'lerin 2019'da ilk defa Marmaray'dan geçişle Avrupa yakasındaki Halkalı'ya kadar sefer yapmaya başladığını anımsatan Turhan, şöyle konuştu:

"İstanbul'daki duruş istasyonları Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı olarak düzenlenen YHT'lerin seyahat süresi Konya-Söğütlüçeşme 4 saat 50 dakika, Konya- Halkalı 5 saat 40 dakika, Ankara-Söğütlüçeşme 4 saat 30 dakika, Ankara-Halkalı 5 saat 20 dakika olarak gerçekleşiyor."

- "Türkiye transit koridor haline geldi"

Bakan Turhan, 2019'un önemli demir yolu gündeminden birisinin de Türkiye üzerinden Çin'den Avrupa'ya ilk transit trenin uğurlanması olduğunu dile getirerek, Marmaray ve Bakü- Tiflis-Kars demir yolu hattının Çin'in "Tek Kuşak Tek Yol" projesiyle bağlantısı sonucunda, Türkiye'nin Asya ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika arasındaki taşımalarda önemli bir "transit koridor" haline geldiğini ifade etti.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ile "Orta Koridor"un daha etkin ve verimli kullanımı için bölge ülkeleriyle iş birliğini güçlendirdiğine dikkati çeken Turhan, kuruluşun esnek eşya tarifesinden basitleştirilmiş gümrük işlemleri, kapasitesi yüksek vagon tipine kadar birçok konuda önemli adımlar attığını ve taşımacılığını her geçen gün artırdığını söyledi.

Turhan, şöyle devam etti:

"İlk etapta Kazakistan (Kokhshetau )- Türkiye (Mersin) arasında 4 bin 700 kilometrelik mesafede başlayan taşımacılık, Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Rusya-Türkmenistan-Özbekistan-Tacikistan-Kırgızistan-Kazakistan-Çin ve Çin-Avrupa destinasyonlarıyla devam ediyor. BTK hattında karşılıklı olarak haftada 3 tren çalıştırılıyor, BTK hattının açılışından bu yana 7 bin 233 konteynerle 318 bin ton yük taşımacılığı gerçekleştirildi. 2018'e göre, 2019'da taşınan yük miktarı üç kat arttı."

- "Lojistik Master Planla lojistik üs haline geleceğiz"

Lojistik Master Plan kapsamında demir yolu öncelikli yatırımlarla, BTK ve Orta Koridor'un Asya ile Avrupa kıtaları arasındaki taşımalarda ana koridor olmasının ve Türkiye'nin lojistik üs haline getirilmesinin hedeflendiğini dile getiren Turhan, 2023, 2035 ve 2053 lojistik planlamalarının da bu hedeflere göre yapılandırıldığını söyledi.

Turhan, 2003'ten bu yana öncelikli demir yolu ulaşım politikalarıyla yaklaşık 137 milyar 500 milyon lira yatırım yapıldığını ifade ederek, mevcut demir yolu ağının kalitesinin iyileştirilmesi sonucunda konvansiyonel hatlara da yolcu talebinin arttığının görüldüğünü vurguladı.

Ankara-Kars demir yolu hattında büyük talep gören Doğu Ekspresi'ne alternatif olarak sefere konulan Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars, Erzurum, Erzincan ve Sivas'ın turizmine önemli katkı sağlandığını belirten Turhan, "Konvansiyonel hatlarda sefere konulan yeni trenler hem şehirler arasında konforlu seyahat imkanı sunuyor hem de turizmi canlandırıyor. Boğaziçi, Ankara, Göller Ekspresi trenlerinin 2019'da sefere konulmasıyla diğer trenlerin duruşunun olmadığı ara istasyonların ulaşım ihtiyacına önemli çözüm de getirildi." değerlendirmesinde bulundu.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin, uluslararası yolcu trenleriyle Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya ulaşımı sağladığını anlatan Turhan, İstanbul-Sofya Ekspresi, Trans Asya Ekspresi (Tahran-Ankara) ve Tahran-Van Treni ile keyifli olduğu kadar ekonomik seyahat imkanı sunulduğunu kaydetti.

Turhan, Sofya-İstanbul Treni'nde seyahat edeceklerin, 5 Haziran-7 Ekim tarihlerinde, Romanya-Bükreş'e kadar gidebileceklerine dikkati çekerek, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında yolcu taşımacılığının yapılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

- "1 milyon 200 bin engelliye ücretsiz ulaşım sağlandı"

Engelli vatandaşların rahat ve konforlu seyahat imkanı sunması nedeniyle treni tercih ettiklerini ifade eden Turhan, "Sosyal politikalar uygulamaları içinde yer alan engelli vatandaşlarımızın ücretsiz seyahat etmesi ilkesi gereğince TCDD Taşımacılık, geçen yıl 1 milyon 200 bin engelli yolcuya YHT, ana hat ve konvansiyonel trenlerde ücretsiz ulaşım sağladı." diye konuştu.

Turhan, engelsiz ulaşım hedefiyle Bakanlığın himayelerinde yürütülen "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi" kapsamında 2 Aralık 2019'da demir yolu ulaşımında "Turuncu Masa" hizmet noktalarının, YHT'lerin durduğu 13 gar ve istasyonda hizmet vermeye başladığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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