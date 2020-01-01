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İki köprünün geçiş ücretlerine yüzde 14 zam

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri'nin geçiş ücretlerine yüzde 14 oranında zam geldi.
 01 Ocak 2020 14:32
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İki köprünün geçiş ücretlerine yüzde 14 zam

Yeni yılla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Osman Gazi Köprüsü'nden geçişlerin fiyatı yüzde 14 zamlandı. İstanbul Boğazı'nın üçüncü incisi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün geçiş ücretleri, yeni yılla birlikte zamlandı.

YÜZDE 14 ZAM

3. Köprü'yü kullanmak isteyen araçların ödediği ücretlere yüzde 14'lük zam uygulandı.

İŞTE YENİ TARİFE

Buna göre Araç sınıfı 1 olan modellerde ücret 21 lira 90 kuruş, araç sınıfı 2 olan modellerde 29 lira 10 kuruş, araç sınıfı 3 olan modellerde 54 lira 10 kuruş, araç sınıfı 4 olan modellerde 137 lira 30 kuruş, araç sınıfı 5 olan modellerde 170 lira 80 kuruş, araç sınıfı 6 olan modellerde 15 lira 35 kuruş alınacak. Ücretlere KDV'nin dahil olduğu belirtildi.

OSMAN GAZİ KÖPRÜSÜ'NE DE ZAM

Yüzde 14'lük zam oranı, Osman Gazi Köprüsü'nde uygulanan geçiş ücretlerine de yansıtıldı.

Osman Gazi Köprüsü'ndeki geçiş ücretleri 1 Ocak 2020 itibarıyla şöyle sıralandı:
Memurlar.Net
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