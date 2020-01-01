1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Olumsuz hava tezgahlara yansıdı

Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler denize açılamayınca, tezgahlar balıksız kaldı. Balık tezgahları çupra, levrek ve somona kaldı
 01 Ocak 2020 14:44
Yazdır
Olumsuz hava tezgahlara yansıdı

Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler denize açılamayınca, tezgahlar balıksız kaldı. Balık tezgahları çupra, levrek ve somona kaldı.

Karadeniz Bölgesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçıların denize açılamaması balık tezgahlarına yansıdı. Sinoplu balıkçı İbrahim Coşkuner, sert geçen havalar nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığını ifade etti. Arslan, "Birkaç ay öncesinde hamsinin yatağı Sinop'tu. Şimdi günde 10 kilo hamsi zor bulunuyor. Bir de havalar kötü geçince balıkçılarımız da denize açılamıyor. Böyle olunca da tezgahlar, çupra, levrek ve somona kaldı" dedi.

Balıkçı Coşkuner, tezgahta en çok tüketilen balığın somon olduğunu belirterek; "Denizdeki kafeslerde yetişen somonlar alınıyor. Hamsiyle yetişen balıklar, tamamen organik doğal yetişiyor. Yaklaşık 2-3 kilo civarında oluyorlar. Kilosu 30 TL'ye satılıyor. Balık çeşidi yok maalesef, şimdilik en çok tüketilen balık somon" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Taksim'de güneş ve dolu yağışı bir arada
01 Ocak 2020 17:12		 Çocuklar bu hastaneyi çok sevdi
01 Ocak 2020 16:30
Kayak tutkunları bir çok ilden gelerek Hakkari'de kayak yaptı
01 Ocak 2020 16:18		 Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor
01 Ocak 2020 16:09
Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları durduruldu
01 Ocak 2020 16:00		 Bir şehir piyango talihlisini merak ediyor
01 Ocak 2020 15:47
Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
01 Ocak 2020 15:17		 Ucuz ekmek davasını kazandı, 2020'de de zam yapmayacak
01 Ocak 2020 14:58
Yıkımı yapılan bina bitişikteki binanın üzerine devrildi
01 Ocak 2020 14:05		 Kız çocuklarının okula kazandırılması için ev ev gezilecek
01 Ocak 2020 13:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:12 - Taksim'de güneş ve dolu yağışı bir arada16:59 - 'Kulüp borçlarının büyük sebebi yabancı futbolcular'16:40 - Kol protezlerine Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde ulaştı16:35 - Gıda'da yeni dönem başlıyor16:30 - Çocuklar bu hastaneyi çok sevdi16:22 - 'Umreye gittim' diyen sürücü, alkolsüz olduğunu hastane raporuyla kanıtladı16:18 - Kayak tutkunları bir çok ilden gelerek Hakkari'de kayak yaptı16:09 - Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor16:06 - Evli kadını takip edip taciz eden şahıs tutuklandı16:04 - Kütahya'da filtre takmayan iki termik santral mühürlendi
16:00 - Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları durduruldu15:52 - İş arayan değil iş kuran üniversite mezunları olacak15:47 - Bir şehir piyango talihlisini merak ediyor15:39 - Türkiye'nin 'amiral gemisi' milli yazılımla donatılıyor15:36 - Polisin 2020'deki ilk alkollü vatandaş sınavı15:32 - Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi15:25 - Yargıda seri muhakeme ve basit yargılama dönemi başladı15:21 - Kanal İstanbul'da yatay mimariye dikkat edilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu!
Profesöre bekaret davası
Bilge öğretmen, evinde ölü bulundu
Hainlere direnen polis memuruna hapis cezası
Başkentte ekmeğe bir yılda ikinci zam
Uzlaştırmacı sınavında başarılı sayılma şartı değişti
25 milyon aboneye ucuz elektrik imkanı
İki köprünün geçiş ücretlerine yüzde 14 zam
Fatih'te meslektaşının vurduğu bekçi hayatını kaybetti
Her daireye bir otopark zorunluluğu yine ertelendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
intihar 1
özel sektörün köle alımları 1
Sana layık kul olamadık 1
atiye 4
yılbaşında genç akrabalarla takılmak 2
müslüman noel kutlamaz 1
fotograflarda kendini begenmeme problemi 4
cranium 1
işte türkiye'nin otomobili 3
yılbaşı gecesi sözlükte takılmak 2
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Adalet Bakanlığı 7 pedagog alacak
Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam