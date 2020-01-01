Yaptıkları robota vefat eden öğretmenlerinin adını verdiler
|01 Ocak 2020 15:11
|Yazdır
Çanakkale'nin Biga ilçesinde Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu öğrencileri, robota vefat eden öğretmenlerinin adını verdi.
Okul Müdürü İbrahim Er, Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu'nda 5 yıl görev yapan ve görevine devam ederken, yakalandığı hastalık sonucu 13 Kasım 2017 tarihinde vefat eden Fen Bilimleri Öğretmeni Mehmet Erdoğmuş için okulda Robotik Kodlama sınıfı oluşturduklarını açıkladı. Bu sınıfta yapılan örnek çalışmalardan birisi de insansı robot (Hümanoid) oldu. Tamamı 3-D yazıcı tarafından basılan bu robotun yapımı ise yaklaşık 7 ay sürdü. Toplam ağırlığı 10 kilo olan robot, bilgisayar tablet ya da bluetooth ile yönetilebiliyor.
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Okul Müdürü İbrahim Er, "Arduino ile kontrol edilen ve servo motorlar sayesinde kafasını gözlerini ve kollarını hareket ettirebilen Erdoğmuş robotu, her geçen gün geliştirilmeye devam ediyor. Gelecek yıl suni zeka ile yönetmeyi planladığımız robota bir çok özellik eklenecek. Öğretmenlerinin adını yaşatan bu vefalı öğrencileri tebrik ediyoruz. Bizden desteklerini esirgemeyen başta Biga İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erkan Bilen'e ve robot yapımında öğrencilerimize rehberlik eden Harun Dokuyucu'ya çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bafra Anadolu Lisesi 15 yıldır uyarıyor
31 Aralık 2019 18:19
|Geleceğin bilim adamlarından 'İnsansız tank' projesi
31 Aralık 2019 13:35
|Bitlis'te kurumların galoşu özel öğrencilerden
31 Aralık 2019 13:02
|Anaokulunda 'köpek krizi'nde mutlu son
31 Aralık 2019 09:41
|Termometre kırıldı, 4 öğrenci ve bir öğretmen zehirlendi
30 Aralık 2019 21:02
|İTÜ Vakfı: Doğa Koleji görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı
30 Aralık 2019 16:47
|'Mobil onarım ekibi' 500 okulda tadilat yaptı
30 Aralık 2019 16:27
|Çeltik kabuğundan yalıtım malzemesi üretildi
29 Aralık 2019 16:28
|Polis akademisi yabancı ülkelerin polislerine eğitim yuvası oldu
29 Aralık 2019 13:19
|Fabrika gibi okul: 3,3 milyon TL ciro yaptı
28 Aralık 2019 15:38