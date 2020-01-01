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Yaptıkları robota vefat eden öğretmenlerinin adını verdiler

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu öğrencileri, robota vefat eden öğretmenlerinin adını verdi
 01 Ocak 2020 15:11
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Yaptıkları robota vefat eden öğretmenlerinin adını verdiler

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu öğrencileri, robota vefat eden öğretmenlerinin adını verdi.

Okul Müdürü İbrahim Er, Çiçeklidede Özel İdare Ortaokulu'nda 5 yıl görev yapan ve görevine devam ederken, yakalandığı hastalık sonucu 13 Kasım 2017 tarihinde vefat eden Fen Bilimleri Öğretmeni Mehmet Erdoğmuş için okulda Robotik Kodlama sınıfı oluşturduklarını açıkladı. Bu sınıfta yapılan örnek çalışmalardan birisi de insansı robot (Hümanoid) oldu. Tamamı 3-D yazıcı tarafından basılan bu robotun yapımı ise yaklaşık 7 ay sürdü. Toplam ağırlığı 10 kilo olan robot, bilgisayar tablet ya da bluetooth ile yönetilebiliyor.

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Okul Müdürü İbrahim Er, "Arduino ile kontrol edilen ve servo motorlar sayesinde kafasını gözlerini ve kollarını hareket ettirebilen Erdoğmuş robotu, her geçen gün geliştirilmeye devam ediyor. Gelecek yıl suni zeka ile yönetmeyi planladığımız robota bir çok özellik eklenecek. Öğretmenlerinin adını yaşatan bu vefalı öğrencileri tebrik ediyoruz. Bizden desteklerini esirgemeyen başta Biga İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erkan Bilen'e ve robot yapımında öğrencilerimize rehberlik eden Harun Dokuyucu'ya çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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