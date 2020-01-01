1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Polisin 2020'deki ilk alkollü vatandaş sınavı

Antalya'da aldığı aşırı alkol nedeniyle sokak ortasında sızıp kalan şahsı polis ne yaptıysa uyandıramadı. Yüzüne su dökülmesine rağmen uyanmayan şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı
 01 Ocak 2020 15:36
Yazdır
Polisin 2020'deki ilk alkollü vatandaş sınavı

Antalya'da aldığı aşırı alkol nedeniyle sokak ortasında sızıp kalan şahsı polis ne yaptıysa uyandıramadı. Yüzüne su dökülmesine rağmen uyanmayan şahıs sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki bir apartmanın altında horlayarak uyuyan şahsı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Aldığı aşırı alkol nedeniyle beton zemin üzerinde uyuya kalan şahsı, vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi. Polis, yerde yatan şahsı sallayarak uyandırmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Polis seslere cevap vermeyen şahsı daha sonra ayak ve kollarından kaldırarak duvara dayadı. Yine uyumaya devam eden şahıs, polisin yüzüne su dökmesine rağmen kendine gelmedi. Polis nabzını da yokladığı şahıs için sağlık ekiplerinden destek istedi. Sağlık ekiplerin çabasına rağmen uyanmayan şahıs polis ekiplerinin desteğiyle sedyeye alınarak ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis alkollü şahsı ne yaptıysa uyandıramadı
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gıda'da yeni dönem başlıyor
01 Ocak 2020 16:35		 Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi
01 Ocak 2020 15:32
YKS'ye hazırlanan genç sıcak çikolata istedi, belediye cevap verdi
01 Ocak 2020 13:35		 New York'ta bindiği taksinin şoförü, Türk bayrağı rozetini görünce ücret almadı
01 Ocak 2020 11:50
Ordu'da yılın ilk bebeğinin adı Ceren Özdemir oldu
01 Ocak 2020 11:05		 Haluk Levent verdiği sözü tuttu, hastanede minik hayranlarına konser verdi
01 Ocak 2020 11:01
AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı
01 Ocak 2020 10:51		 Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu!
01 Ocak 2020 10:18
Yılın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı
01 Ocak 2020 10:17		 Doğu Anadolu'da buzlanma, don ve sis uyarısı
01 Ocak 2020 10:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:12 - Taksim'de güneş ve dolu yağışı bir arada16:59 - 'Kulüp borçlarının büyük sebebi yabancı futbolcular'16:40 - Kol protezlerine Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde ulaştı16:35 - Gıda'da yeni dönem başlıyor16:30 - Çocuklar bu hastaneyi çok sevdi16:22 - 'Umreye gittim' diyen sürücü, alkolsüz olduğunu hastane raporuyla kanıtladı16:18 - Kayak tutkunları bir çok ilden gelerek Hakkari'de kayak yaptı16:09 - Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor16:06 - Evli kadını takip edip taciz eden şahıs tutuklandı16:04 - Kütahya'da filtre takmayan iki termik santral mühürlendi
16:00 - Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları durduruldu15:52 - İş arayan değil iş kuran üniversite mezunları olacak15:47 - Bir şehir piyango talihlisini merak ediyor15:39 - Türkiye'nin 'amiral gemisi' milli yazılımla donatılıyor15:36 - Polisin 2020'deki ilk alkollü vatandaş sınavı15:32 - Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi15:25 - Yargıda seri muhakeme ve basit yargılama dönemi başladı15:21 - Kanal İstanbul'da yatay mimariye dikkat edilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu!
Profesöre bekaret davası
Bilge öğretmen, evinde ölü bulundu
Hainlere direnen polis memuruna hapis cezası
Başkentte ekmeğe bir yılda ikinci zam
Uzlaştırmacı sınavında başarılı sayılma şartı değişti
25 milyon aboneye ucuz elektrik imkanı
İki köprünün geçiş ücretlerine yüzde 14 zam
Fatih'te meslektaşının vurduğu bekçi hayatını kaybetti
Her daireye bir otopark zorunluluğu yine ertelendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
the irishman 1
atiye 4
müslüman noel kutlamaz 1
yılbaşında genç akrabalarla takılmak 2
fotograflarda kendini begenmeme problemi 4
yılbaşı 1
ünal karaman'ın istifasının devlet meselesi haline gelmesi 1
cranium 1
hepimizin mal varlıkları araştırılsın 2
jailson marques siqueira 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Adalet Bakanlığı 7 pedagog alacak
Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam