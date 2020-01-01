1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin 'amiral gemisi' milli yazılımla donatılıyor

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu'ya, dünyadaki en iyi savaş yönetim sistemleri arasında gösterilen Advent'in entegre edilmesine başlandı
 01 Ocak 2020 15:39
Yazdır
Türkiye'nin 'amiral gemisi' milli yazılımla donatılıyor

HAVELSAN ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi Advent, TCG Kınalıada'nın ardından Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) TCG Anadolu'ya entegre ediliyor.

Bu yıl Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giren Advent'in deniz platformlarındaki kullanımı yaygınlaşıyor.

MİLGEM Projesi kapsamında eylül ayında denize indirilen 4'üncü gemi olan TCG Kınalıada'da kullanılan Advent, Sedef Tersanesi'nde inşası süren Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'ya da entegre edilecek.

LHD Projesi kapsamında fabrika kabul testleri başarıyla gerçekleştirilen Advent Savaş Yönetim Sistemi'nin platform entegrasyon faaliyetleri ve liman kabul testlerinin 2020'de tamamlanması hedefleniyor.

Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi platform entegrasyonu kapsamında, Sedef Tersanesi'nde HAVELSAN Ofisi açıldı.

HAVELSAN bünyesinde Advent Savaş Yönetim Sistemi Projesi'nde görev alan mühendisler de Sedef Tersanesi'nde TCG Anadolu'yu ziyaret ederek HAVELSAN Ofisi'nin açılışına katıldı.

Dünyadaki en iyi savaş yönetim sistemleri arasında gösterilen, ağ desteği yeteneğine sahip Advent'in geliştirme süreçlerinde bugüne kadar 10 milyon satır kod yazıldı. 50'ye yakın farklı sistemle bütünleştirilen Advent Savaş Yönetim Sistemi'nin içine farklı görevleri olan 500'e yakın uygulama eklendi.

Sistem, deniz savaş sistemlerinin merkezindeki bileşen olacak, komuta heyetinin komuta ve kontrol gereksinimlerini karşılayacak. Bu kapsamda durumsal farkındalığın sağlanmasına, tehdit değerlendirmesi ve önceliklendirilmesine, angajman planlamalarının yapılmasına ve bunların icrasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesine destek sağlanacak.

HAVELSAN, TCG Anadolu'da Savaş Yönetim Sistemi'nin yanı sıra platform verilerinin dağıtımını sağlayan Gemi Bilgi Dağıtım Sistemi, bilgi sistemleri altyapısı oluşturan Gemi Bilgi Sistemi, milli ve NATO otomatik mesajlaşma alma ve dağıtım hizmetlerini sağlıyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akıncı TİHA'larda kritik gelişme. Füzelere hedef olmayacak
31 Aralık 2019 21:44		 Milli gururların devamı 2020'de
31 Aralık 2019 07:18
Türk savunma sanayisi 2019'da hız kesmedi
30 Aralık 2019 22:19		 Yerli otomobil tüm havaalanlarında kullanılacak
30 Aralık 2019 17:40
Ulusal Lider Araştırmacılar Programı başlıyor
30 Aralık 2019 14:53		 Silahlı Kuvvetler'in yeni zırhlı aracı Pars'a, yerli ve milli lastik
30 Aralık 2019 14:18
Vodafone, SIM kart boyutunu küçültecek
29 Aralık 2019 22:21		 Robotlarla birlikte yeni meslekler geliyor
29 Aralık 2019 15:34
Savunmada 2020'yi Aksungur açacak
29 Aralık 2019 12:59		 İnternet alışverişlerinde siber saldırıya dikkat
29 Aralık 2019 09:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:12 - Taksim'de güneş ve dolu yağışı bir arada16:59 - 'Kulüp borçlarının büyük sebebi yabancı futbolcular'16:40 - Kol protezlerine Kamu Denetçiliği Kurumu sayesinde ulaştı16:35 - Gıda'da yeni dönem başlıyor16:30 - Çocuklar bu hastaneyi çok sevdi16:22 - 'Umreye gittim' diyen sürücü, alkolsüz olduğunu hastane raporuyla kanıtladı16:18 - Kayak tutkunları bir çok ilden gelerek Hakkari'de kayak yaptı16:09 - Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor16:06 - Evli kadını takip edip taciz eden şahıs tutuklandı16:04 - Kütahya'da filtre takmayan iki termik santral mühürlendi
16:00 - Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları durduruldu15:52 - İş arayan değil iş kuran üniversite mezunları olacak15:47 - Bir şehir piyango talihlisini merak ediyor15:39 - Türkiye'nin 'amiral gemisi' milli yazılımla donatılıyor15:36 - Polisin 2020'deki ilk alkollü vatandaş sınavı15:32 - Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi15:25 - Yargıda seri muhakeme ve basit yargılama dönemi başladı15:21 - Kanal İstanbul'da yatay mimariye dikkat edilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu!
Profesöre bekaret davası
Bilge öğretmen, evinde ölü bulundu
Hainlere direnen polis memuruna hapis cezası
Başkentte ekmeğe bir yılda ikinci zam
Uzlaştırmacı sınavında başarılı sayılma şartı değişti
25 milyon aboneye ucuz elektrik imkanı
İki köprünün geçiş ücretlerine yüzde 14 zam
Fatih'te meslektaşının vurduğu bekçi hayatını kaybetti
Her daireye bir otopark zorunluluğu yine ertelendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mesafe 2
euroleague'in üst üste 2.kez fenerbahce aleyhine hata açıklaması 1
cranium 1
intihar 1
sevda yüklü kervanlar 1
yılbaşı 1
ünal karaman'ın istifasının devlet meselesi haline gelmesi 1
ankara havaları 1
mısra öz sel'in ifadeye çağrılması 1
özel sektörün köle alımları 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Adalet Bakanlığı 7 pedagog alacak
Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam