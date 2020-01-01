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Bir şehir piyango talihlisini merak ediyor

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği "1358490" numaralı çeyrek biletlerin sahipleri henüz ortaya çıkmadı. Biletlerden birinin satıldığı Gaziantep'te, talihli büyük merak konusu oldu
 01 Ocak 2020 15:47
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Bir şehir piyango talihlisini merak ediyor

Milli Piyango İdaresince düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan çeyrek biletlerden birinin satıldığı Gaziantep'te, talihli merak konusu oldu.

Yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Gaziantep'te, başta talihliye bileti satan seyyar Milli Piyango bileti satıcısı Gökhan Küldöken olmak üzere vatandaşlar, talihlinin kim olduğunu merak ediyor.

Karagöz Caddesi'nde 20 yıldır bilet satan Küldöken, AA muhabirine, talihliye bileti kendisinin sattığını söyledi.

Talihlinin yanlarına gelmesini beklediğini, bazı isteklerinin olduğunu belirten Küldöken, "Yanımıza gelsin, bir fotoğraf çektirelim. Burada bir konuşma yapsın. Yani ağanın eli tutulmaz. Biz kendisi için yağmur çamur demeden bilet sattık. İnşallah o da gelir burada bizi görür. O gelsin, ne yapacağını çok iyi bilir. Mutlaka talihliyi bekliyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Ağrı da büyük ikramiyenin kente çıkmasına sevindiğini dile getirdi.

Her yıl yılbaşı bileti aldığını anlatan Ağrı, "Bu yıl bilet almadım, şansıma bilet buradan satılmış. Gerçekten çok pişmanım almadığıma. Her sene aldım bir şey olmadı, bu sene almadım ikramiye çıktı. Şans yok bizde." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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