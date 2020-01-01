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Egzoz muayenesi yaptırmayan araçları EGEDES belirleyecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yeni uygulaması Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi devreye girdi. Yeni sistemde egzoz muayenesi yaptırmayan araçlar trafikte otomatik olarak belirlenecek
 01 Ocak 2020 17:36
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Egzoz muayenesi yaptırmayan araçları EGEDES belirleyecek

Egzoz muayenesinde yeni sisteme geçildi. Elektronik Denetleme Sistemi devreye girdi. Artık egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar trafikte otomatik olarak belirlenecek.

YAKLAŞIK 500 BİN ARAÇ TRAFİĞE ÇIKAMAYACAK DURUMDA

Çevre Kanunu gereğince trafiğe kayıtlı araçların egzoz emisyon ölçümünü yaptırması gerekiyor. Türkiye'de trafiğe kayıtlı 23 milyon 44 bin 761 araçtan yaklaşık 17 milyon 500 bini egzoz emisyon ölçümüne tabi tutuluyor.

Geçen yıl muayene yaptırmayan 1 milyon 931 bin 125 aracın yaklaşık 500 bininin herhangi bir nedenle trafiğe çıkamayacak durumda olduğu tahmin ediliyor. 1 milyon 431 bin 125 araç sahibi ise egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmadı.

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPTIRMAYAN ARAÇLARA 895 LİRA CEZA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yeni uygulaması Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile yaklaşık bir milyon 500 bin araç takipten kaçamayacak.

Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine bin 895 lira para cezası verilecek.

2020 EGZOZ EMİSYON CEZASI

Standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 790 lira idari para cezası uygulanacak.

SİSTEM ARAÇLARA MONTE EDİLECEK

Sistem, egzoz gazı emisyon ölçüm aracına monte edilecek. Ölçüm yaptırmayanlar anında plakadan tespit edilecek. Sistem ilk olarak Ankara'da devreye girdi. 6 ay içerisinde Türkiye genelinde hayata geçirilecek. Yeni uygulama ile ölçüm yaptırmayan araç sayısında önemli oranda düşüş sağlanacak. Böylece, motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliği de azalacak.
Anadolu Ajansı
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