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İzmir katilinin yaraladığı polis memurundan iyi haber

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki kişiyi öldüren Enver Yıldız, polis ekiplerince köşe kıstırıldığında teslim ol çağrısına ateşle karşılık vererek bir polis memuru Yaşar Kahırlı'yı ağır yaralamıştı. Ağır yaralanan polis memurundan iyi haber bugün geldi. Polis memuru Kahırlı'nın hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi
 01 Ocak 2020 17:40
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İzmir katilinin yaraladığı polis memurundan iyi haber

İzmir'in Torbalı ilçesinde iki kişiyi öldüren Enver Yıldız, polis ekiplerince köşe kıstırıldığında teslim ol çağrısına ateşle karşılık vererek bir polis memuru Yaşar Kahırlı'yı ağır yaralamıştı. Ağır yaralanan polis memurundan iyi haber bugün geldi. Polis memuru Kahırlı'nın hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

29 Aralık akşamı İzmir'in Torbalı ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park ve Torbalı Devlet Hastanesinde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren katil zanlısı Enver Yıldız, olayın ardından kaçarak kayıplara karışmıştı. Katil zanlısı Enver Yıldız'ı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, iki kişiyi öldüren Yıldız'ın, Yazıbaşı Mahallesi'nde bir otelde olduğunu tespit etti. Otelin alt katında bulunan markete operasyon düzenleyen ekiplerin 'teslim ol' çağrısına ateş ederek karşılık veren Yıldız, burada polis memuru Yaşar Kahırlı'yı (35) da tabancayla vurarak ağır yaralamıştı. Ağır yaralanan polis memuru Kahırlı, önce Torbalı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış, daha sonra ise Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

Hayati tehlikeyi atlattı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, çıkan çatışmada iki kişinin katil zanlısı Enver Yıldız tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan polis memuru Yaşar Kahırlı'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Kahırlı'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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