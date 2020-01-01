Yeni yılın ilk gününde hem karın hem de denizin keyfini yaşadılar
|01 Ocak 2020 17:50
|Yazdır
Geçen günlerde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düşen Mersin'de yılın ilk gününde güneş kendini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığının 15-18 derece arasında değiştiği kentte, vatandaşlar da kendilerini sahile, parklara ve sokaklara attı. Vatandaşlar, bu yılın ılık geçtiğini, geçen yıllarda yaşanan yağışların kentte hayatı olumsuz etkilediğini dile getirdi.
Erdemli ilçesinde ise tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi'ne akın eden vatandaşlar, sahilde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar sahilde oturup güneşlenirken, bazıları Akdeniz'in mavi sularına olta atarak balık avladı. Bazıları da günün anısına cep telefonu ile fotoğraf çektirdi.
İngiltere'nin başkenti Londra'dan tatile gelen gurbetçi Volkan Karalar, Kızkalesi'nin çocukluk anıları ile dolu olduğunu belirterek, Bugün hava açtı. Bu nedenle de Kızkalesi'ne geldik, güneşin tadını çıkartıp, deniz havası alıyoruz. Güneşlenip D vitamini alıyoruz dedi.
Silifke ilçesinde de yeni yıl tatilini fırsat bilenler soluğu ilçenin karla kaplı yüksek kesimlerinde aldı. 7'den 70'e herkes karın keyfini çıkardı, kartopu oynadı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 4 doldurdu
01 Ocak 2020 19:29
|Erciyes'e yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akını
01 Ocak 2020 19:17
|Salda Gölü 2019'u 1,5 milyon turistle kapattı
01 Ocak 2020 18:29
|Taksim'de güneş ve dolu yağışı bir arada
01 Ocak 2020 17:12
|Çocuklar bu hastaneyi çok sevdi
01 Ocak 2020 16:30
|Kayak tutkunları bir çok ilden gelerek Hakkari'de kayak yaptı
01 Ocak 2020 16:18
|Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor
01 Ocak 2020 16:09
|Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları durduruldu
01 Ocak 2020 16:00
|Bir şehir piyango talihlisini merak ediyor
01 Ocak 2020 15:47
|Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu
01 Ocak 2020 15:17