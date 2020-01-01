Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu
|01 Ocak 2020 17:58
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşlarının şaka yapmak amacıyla sosyal medyadan Milli Piyango büyük ikramiyesinin kendisine çıktığını duyurduğu İsmail Çelik, zor anlar yaşadı. Telefonları saatlerce susmayan Çelik, psikolojisinin bozulduğunu söyledi.
"ŞAKA KURBANI OLDUM"
Milli Piyango'nun büyük ikramiyelerinden birinin Bursa'nın İnegöl ilçesine çıkması halkta merak uyandırdı. Arkadaşlarının sosyal medyada şaka amacıyla büyük ikramiye talihlisi olduğunu duyurduğu çay bahçesi sahibi İsmail Çelik, bu nedenle zor durumda kaldı. Çelik'e çok sayıda telefon gelirken, iş yerini de erkenden kapatarak evine gitti. Kendisinin tanımadığı numaralardan arandığını söyleyen Çelik, "Arkadaşlar sosyal medyadan şaka yapmışlar. Bu yüzden telefonlarım susmuyor. İş yerini erkenden kapatıp gitmek zorunda kaldım. Telefonlar gelmeye başladı. Aramayan kalmadı tebrik için. Bana ulaşamayanlar ailemi aramışlar. Ben bilet bile almadım. Bana ikramiye falan çıkmadı. Arkadaşlarımın şaka kurbanı oldum. Psikolojim bozuldu" diye konuştu.
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