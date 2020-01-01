Erdoğan'ın vetosu sonrası 6 termik santral mühürlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Para kazanacaksınız diye halkımızın zehirlenmesine izin veremeyiz' diyerek filtre için verilen ek süre kanun tasarısını veto etmesi sonrası termik santraller için süre doldu. Manisa Soma, Zonguldak Kilimli, Kütahya da Tavşanlı ve Seyitömer, Sivas Kangal ve Afşin'deki santraller baca filtresi takmadığı için mühürlendi
|01 Ocak 2020 18:04
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelindeki termik santrallere çevre yatırımlarını tamamlaması için tanınan süre 31 Aralık'ta sona erdi.
Sürenin dolmasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri filtresi bulunmayan santralleri tek tek mühürlüyor. Gelen haberlere göre; Soma, Çatalağzı, Kangal, Seyitömer ve Tavşanlı ile Afşin Elbistan Termik elektrik santralleri mühürlendi.Kütahya'da filtre takmayan iki termik santral mühürlendi Filtre takmayan bir termik santral mühürlendi Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları durduruldu
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