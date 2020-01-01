Erdoğan, Bahçeli'nin doğum gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü
|01 Ocak 2020 18:15
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