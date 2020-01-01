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Erdoğan, Bahçeli'nin doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü
 01 Ocak 2020 18:15
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Erdoğan, Bahçeli'nin doğum gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Bahçeli'nin doğum gününü tebrik etti ve yeni yılın hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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