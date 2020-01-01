Mersin'de tarla ve seraları su bastı, üretici tahliye mesaisine başladı
|01 Ocak 2020 18:39
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Mersin'in Erdemli ilçesinde tarla ve seralarını su basan üreticiler, ürünlerini kurtarma ümidiyle kendi imkanlarıyla yağmur sularını tahliye etmeye başladı.
İlçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde Limonlu Deresi ve çevresindeki seralar ile kısmi ölçüde Burçalanı mevkisinde tarlaları sağanak yağış dolayısıyla su bastı. Yağışlı havanın ara vermesiyle üreticiler, tarlalarındaki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye başladı. Bazıları kanal açarak, bazıları da su motoru kullanarak sera ve tarlalardaki suyu tahliye etmeye çalıştı.
Serada muz üretimi yapan çiftçilerden Mehmet Kesen, "Bir an önce derenin ıslah olmasını bekliyoruz. Bizi bu mağduriyetten kurtarmalarını istiyoruz. Bu, Allah'tan gelen bir şey değildir çünkü derenin ıslahı olmadığı için dere yığılma yapıyor. Arkadan gelen su çevreyi su altında bırakıyor. Bunun çaresine bakılmasını istiyoruz. Yetkililerden isteğimiz derenin içinin temizlenmesi ve derenin akıntı güzergahının açılması" dedi.
Çok uzun süre serada kalan suyun muza zarar verdiğini anlatan Kesen, "Muzlar belli bir süre su altında kaldıktan sonra köklerde çürüme meydana geliyor. Muzlar kendi haline devriliyor, kök atamıyor. Bir türlü besin alamıyor. Onun için 2 yıldır mağdur oluyorum" diye konuştu.
Mehmet Yetişir ise "3 dönüm sera, 10 dönüm patlıcan, 2 dönüm açık domatesimiz su altında kaldı. Tarlaya iki tane dalgıç motor attım, tahliye edecek yer olmayınca tarlaları su bastı" dedi.
Öte yandan Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce görevlendirilen ziraat mühendisleri su basan tarlara gelerek incelemelerde bulundu. Mühendisler tarafından hem hasar kaydı yapıldı hem de çiftçilere zararı önleyici ve azaltacak bilgiler verildi.
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