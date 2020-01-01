1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Geri götürmek için geldiler, karakolluk oldular

Evden kaçan kızlarını geri götürmek için geldiler, karakolluk oldular. Çorum'un Mecitözü ilçesinden bir aile, sevdiği çocukla kaçan kızlarını geri götürmek için geldikleri Samsun'un Bafra ilçesinde karakolluk oldu.
 01 Ocak 2020 18:39
Yazdır
Geri götürmek için geldiler, karakolluk oldular

Çorum'un Mecitözü ilçesinden bir aile, sevdiği çocukla kaçan kızlarını geri götürmek için geldikleri Samsun'un Bafra ilçesinde karakolluk oldu.

Olay, Yaka Mahallesi Çanakkale Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, biz süre önce Mecitözü'nde oturan Nehir A.(19) ailesinden habersiz sevdiği Bilal E.(25) ile birlikte kaçarak Bafra'ya geldi. Kızlarından haber alamayan ailesi yaptıkları araştırmalar sonunda Bafra'da olduğunu öğrendi. Kızlarını geri götürmek için Bafra'ya gelen Nehir A.'nın ailesi Çanakkale Sokak'ta iddiaya göre kızlarını geri götürmek için ikamet ettiği evin önünde zorla otomobile bindirmeye çalıştı. Nehir A.'nın otomobile binmemek için direnmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek durumu polise bildirdi.

Annesinin elinden kurtulan Nehir A. bir iş yerine sığınarak saklandı. İki aile arasında çıkan arbedede Nehir A.'nın yakınları ile Bilal E. kavga etmeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen sivil ekipler olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Birbirinden şikayetçi olan iki aile ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
33 kilo ağırlığında dev yayın balığı ilgi odağı oldu
01 Ocak 2020 19:08		 Gençlik Bakanlığı, 'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' sloganıyla şehitleri anacak
01 Ocak 2020 12:04
Süleyman Soylu, Hakkari'de, nöbetteki askerin annesiyle görüştü
01 Ocak 2020 07:36		 Patent başvuru ücretleri belirlendi
31 Aralık 2019 19:14
Çocukların sinema sevinci...12 bin öğrenci sinemaya gitti
31 Aralık 2019 18:36		 31 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
31 Aralık 2019 00:01
'Moni ve Bobo' hikayelerini 'işaret dili' ile anlatıyor
30 Aralık 2019 18:39		 Erasmus öğrencisi İspanyol kadına cinsel saldırı soruşturması tamamlandı
30 Aralık 2019 17:44
ETÜ öğrencilerini Avrupa'ya gönderecek
30 Aralık 2019 17:16		 Ekonomi güven endeksi açıklandı
30 Aralık 2019 10:05
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:07 - 'Kablo faresi' lakaplı yakalandı19:57 - Evi terk eden eşini öldürüp intihara kalkıştı19:47 - Bakan Dönmez'den kapatılan termik santrallere ilişkin açıklama19:42 - Bolu Dağı Tüneli'nden yaklaşık 11,3 milyon araç geçti19:37 - Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor19:32 - 'Diş çürükleri kalp hastalıklarını tetikleyebiliyor'19:29 - İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 4 doldurdu19:25 - Ev tozu akarlarına karşı 'vakumlu süpürge' uyarısı19:21 - Kütüphaneyi 'çocuklar üşümesin' diye her gün ısıtıyor19:17 - Erciyes'e yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akını
19:13 - Şehit Rahmi Kaya'nın naaşı Erzurum'da toprağa verildi19:09 - Bakan Kurum açıkladı: İşte kapatılan termik santraller19:08 - 33 kilo ağırlığında dev yayın balığı ilgi odağı oldu18:58 - Dikkat! Trans yağ sigara kadar zararlı18:55 - Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi18:51 - Bakan Selçuk, Rafadan Tayfa Göbeklitepe filmini çocuklarla izledi18:39 - Mersin'de tarla ve seraları su bastı, üretici tahliye mesaisine başladı18:39 - Geri götürmek için geldiler, karakolluk oldular
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu!
Profesöre bekaret davası
Bilge öğretmen, evinde ölü bulundu
Başkentte ekmeğe bir yılda ikinci zam
Hainlere direnen polis memuruna hapis cezası
Uzlaştırmacı sınavında başarılı sayılma şartı değişti
Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi
25 milyon aboneye ucuz elektrik imkanı
İki köprünün geçiş ücretlerine yüzde 14 zam
YKS'ye hazırlanan genç sıcak çikolata istedi, belediye cevap verdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mısra öz sel'in ifadeye çağrılması 1
şef 1
özel sektörün köle alımları 1
sevda yüklü kervanlar 1
2020 2
işte türkiye'nin otomobili 4
osmanlı 1
atiye 4
Sana layık kul olamadık 1
mertcan bilici 1
SON İLANLAR
Ufuk Üniversitesi 2019-2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans İlanı
Kapadokya Üniversitesi Yüksek Lisans İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğretim elemanı alım ilanı
Adalet Bakanlığı 7 pedagog alacak
Adalet Bakanlığı 15 stajyer kontrolör alacak
Çemişgezek Belediyesi İşçi Alım İlanı
Karadeniz Ekonomik İşbirliği'ne danışman alınacak
Gümüşhane Üniversitesi Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Eğitim Kurumları Matematik Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Bilgi İşlem Sorumlusu Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam