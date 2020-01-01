Şehit Rahmi Kaya'nın naaşı Erzurum'da toprağa verildi
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerin roketatarlı saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kaya, memleketi Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.
|01 Ocak 2020 19:13
|Yazdır
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Rahmi Kaya'nın (27) naaşı, askerlerce Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi morgundan alınıp Narmanlı Camisi'ne getirildi.
İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın kıldırdığı cenaze namazı sonrası şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca tekbirler eşliğinde bir süre omuzlarda taşınıp top arabasına konuldu.
Şehit Kaya'nın cenazesi, Kars Kapı Şehitliği'nde dualar eşliğinde toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kars ve Ağrı'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
01 Ocak 2020 19:37
|Kütüphaneyi 'çocuklar üşümesin' diye her gün ısıtıyor
01 Ocak 2020 19:21
|Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi
01 Ocak 2020 18:55
|Mersin'de tarla ve seraları su bastı, üretici tahliye mesaisine başladı
01 Ocak 2020 18:39
|Öğrenciler dileklerini ağaca astı, otel müşterileri gerçekleştirildi
01 Ocak 2020 18:34
|Güneş kremlerini yasaklayan ilk ülke: Palau
01 Ocak 2020 18:32
|Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu
01 Ocak 2020 17:58
|Gıda'da yeni dönem başlıyor
01 Ocak 2020 16:35
|Polisin 2020'deki ilk alkollü vatandaş sınavı
01 Ocak 2020 15:36
|YKS'ye hazırlanan genç sıcak çikolata istedi, belediye cevap verdi
01 Ocak 2020 13:35