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Erciyes'e yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akını

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te yeni yılın ilk gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
 01 Ocak 2020 19:17
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Erciyes'e yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akını

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde binlerce misafir 2020'nin ilk gününde kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Türkiye'nin farklı illerinden Erciyes'e gelen ziyaretçiler, kayak, kızak ve snowboard yaptı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, yerli ve yabancı misafirlerin yılbaşını Erciyes'te dolu dolu geçirdiğini söyledi.

Erciyes'in kayak yapanlar için önemli bir merkez haline geldiğini belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Şu anda bütün pistlerimiz açık. Erciyes Türkiye'de en önce açılan kayak merkeziydi. Zaten şimdiye kadar aralık ayı boyunca çok yoğun bir misafir trafiğiyle karşılaştık. Şu anda extrem pistlerimiz dahil bütün pistlerimizde kayakseverlere hizmet veriyoruz. En uzun kayak pistlerine sahip olması ve ulaşım avantajları gibi çok sayıda unsur Erciyes'i vazgeçilmez bir bölge haline getirdi. İnşallah 2020'de de kış sezonu boyunca çok yoğun bir kayak faaliyeti olacağını görüyoruz. Pistlerimizde aşağı yukarı 5 bin civarında kayak yapan misafirimiz var. Genelde Erciyes'e gelenlerin yüzde 10'u kayak yapıyor. Bugün 40 bin civarında insan Erciyes'i ziyaret etti dersek doğru söylemiş oluruz."

"En iyisi Erciyes"

Kayak yapmak için Ankara'dan gelen Yasin Üstünol da merkezi çok beğendiklerini ifade etti.

Yeni yılın ilk gününde Erciyes'te olmayı tercih ettiklerini belirten Üstünol, "Erciyes'e yakın birkaç kayak merkezi var ama bence en iyisi Erciyes. Burası çok güzel. Zaten Erciyes her zaman tercih ettiğimiz bir tesis. Yeni yılın ilk gününde de epey kalabalık. Kar seviyesi güzel ve insanlar da oldukça memnun. Herkese tavsiye ederim." dedi.

Tuba Dırama da ilk defa geldiği Erciyes'in beklentilerinin üzerinde olduğunu dile getirerek, "Erciyes'i çok beğendim, çok güzel. Herkes eğleniyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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